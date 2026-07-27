네타냐후 “이란이 핵 중단해야 한다고 깨달을 때 전쟁 끝날 것”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 정권이 핵 프로그램 중단에 대한 필요성을 스스로 깨닫게 될 만큼 상황이 악화해야 미·이란 전쟁이 종식될 수 있다고 말했다. 약 2주간 이어진 미·이란 간 교전이 소강상태에 접어든 가운데 대이란 압박을 더욱 강화해야 한다는 입장을 확인한 것으로 보인다.

네타냐후 총리는 26일(현지시간) 미 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “이란 정권이 바뀌거나 핵 프로그램을 중단하고 노선을 바꿔야 한다는 것을 스스로 깨닫게 될 만큼 충분히 악화해야 한다”며 “이게 바로 도널드 트럼프 미국 대통령이 이루고자 하는 것”이라고 말했다.

이어 “나는 그(트럼프 대통령)의 노력을 전적으로 지지한다”며 “그가 격렬한 군사적 충돌 없이도 할 수 있다면 그건 괜찮다”고 했다.

이 발언은 이스라엘이 지난 2월 미국과 함께 대이란 전쟁을 시작한 전쟁 당사국이라는 점에서 이란의 군사 능력을 초토화하는 더욱 강력한 공격이 필요하거나 신정 체제 전복이 필요하다는 취지의 발언으로 풀이된다.

지난달 종전 양해각서 체결 이후 최근 13일 연속으로 무력 충돌을 이어온 미·이란은 지난 24일부터 군사작전을 상호 일시 중단했다. 트럼프 대통령은 같은 날 “이란과 진지하게 대화하고 있으나, 이번에도 합의가 안 될 경우 즉각적 군사 행동에 나서겠다”고 밝힌 바 있다.

네타냐후 총리는 이러한 상황을 겨냥한 듯 “어떤 식으로든 그들(이란)은 핵 프로그램을 중단해야 하며, 합의가 있든 없든 그(핵무기) 프로그램은 끝나야 한다”고도 말했다.

그는 이란의 핵 프로그램이 전쟁 발발 후 “상당히 많이 후퇴했다”면서도 “우리는 (핵무기 개발) 시도를 지연시켰지만, 그들이 다시 시도할 가능성이 없다는 뜻은 아니다. 우리는 끊임없이 경계해야 한다”고 강조했다.

네타냐후 총리는 트럼프 대통령이 이란의 핵무기 개발을 막겠다는 명분으로 전쟁을 시작한 것과 달리, 사우디아라비아에는 우라늄 농축을 허용하는 협정을 체결한 데 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 “사우디는 이스라엘과의 관계 정상화를 대가로 민간 핵 프로그램을 확보하게 될 것”이라며 “내가 ‘민간’을 강조하는 이유는 우리가 가장 원치 않고 트럼프 대통령도 가장 원치 않는 것이 사우디아라비아의 군사적 핵 프로그램이기 때문”이라고 말했다.

네타냐후 총리는 오는 27일 미국을 찾는다. 그는 백악관에서 트럼프 대통령과 회담하고, 최근 숨진 린지 그레이엄 미 연방 상원의원의 장례식에 참석할 예정이다.