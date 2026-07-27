이란 외교 “이스라엘 사주 받은 우크라이나가 이란 선박 공격”

아바스 아라그치 이란 외교장관이 카스피해에서 발생한 자국 선박 폭발이 이스라엘의 사주를 받은 우크라이나의 공격으로 발생했다며 좌시하지 않겠다고 경고했다.

아라그치 장관은 26일(현지시간) 엑스에 “볼로디미르 젤렌스키(우크라이나 대통령)가 이란 상선을 공격해 선원 한 명이 목숨을 잃었다”고 적었다.

그러면서 “이는 유럽을 자신들의 전쟁에 끌어들이려는 이스라엘의 사주로 자행된 명백한 유엔 헌장 위반”이라고 주장했다.

아라그치 장관은 카야 칼라스 유럽연합 외교안보 고위대표 및 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과 각각 통화한 사실을 거론했다. 그는 “키이우의 ‘무임승차자’가 저지른 이번 만행을 결코 무대응으로 넘기지 않겠다는 점을 분명히 했다”고 밝혔다.

라브로프 장관은 이후 성명에서 아라그치 장관이 사고 선박의 출항지인 러시아 아스트라한 지역 당국의 선원 지원에 감사를 표했다고 밝혔다. 이어 “(아라그치 장관은) 키이우 정권의 이러한 모험주의적 행위를 끝내야 할 필요성을 강조했다”며 공격으로 숨진 선원에 애도를 표했다.