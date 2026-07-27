창간 80주년 경향신문

이란 외교 “이스라엘 사주 받은 우크라이나가 이란 선박 공격”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

아바스 아라그치 이란 외교장관이 카스피해에서 발생한 자국 선박 폭발이 이스라엘의 사주를 받은 우크라이나의 공격으로 발생했다며 좌시하지 않겠다고 경고했다.

라브로프 장관은 이후 성명에서 아라그치 장관이 사고 선박의 출항지인 러시아 아스트라한 지역 당국의 선원 지원에 감사를 표했다고 밝혔다.

이어 " 키이우 정권의 이러한 모험주의적 행위를 끝내야 할 필요성을 강조했다"며 공격으로 숨진 선원에 애도를 표했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 외교 “이스라엘 사주 받은 우크라이나가 이란 선박 공격”

입력 2026.07.27 08:17

수정 2026.07.27 08:19

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
아바스 아라그치 이란 외교장관. AP연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관. AP연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관이 카스피해에서 발생한 자국 선박 폭발이 이스라엘의 사주를 받은 우크라이나의 공격으로 발생했다며 좌시하지 않겠다고 경고했다.

아라그치 장관은 26일(현지시간) 엑스에 “볼로디미르 젤렌스키(우크라이나 대통령)가 이란 상선을 공격해 선원 한 명이 목숨을 잃었다”고 적었다.

그러면서 “이는 유럽을 자신들의 전쟁에 끌어들이려는 이스라엘의 사주로 자행된 명백한 유엔 헌장 위반”이라고 주장했다.

아라그치 장관은 카야 칼라스 유럽연합 외교안보 고위대표 및 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과 각각 통화한 사실을 거론했다. 그는 “키이우의 ‘무임승차자’가 저지른 이번 만행을 결코 무대응으로 넘기지 않겠다는 점을 분명히 했다”고 밝혔다.

라브로프 장관은 이후 성명에서 아라그치 장관이 사고 선박의 출항지인 러시아 아스트라한 지역 당국의 선원 지원에 감사를 표했다고 밝혔다. 이어 “(아라그치 장관은) 키이우 정권의 이러한 모험주의적 행위를 끝내야 할 필요성을 강조했다”며 공격으로 숨진 선원에 애도를 표했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글