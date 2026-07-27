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본문 요약

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 대이스라엘 공격을 계속해야 한다며 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 지원 의지를 밝혔다.

모즈타바는 "미국과 이스라엘에 맞서 나아갈 길은 지하드와 저항 외에는 없다"며 헤즈볼라가 이스라엘과 그 지지 세력에 맞서는 저항의 최전선에 서 있다고 밝혔다.

이어 이스라엘과 맞서 싸운 헤즈볼라가 "세계적 오만으로부터의 해방"과 "신의 승리"를 추구하는 이들에게 영감이 됐다고 했다.

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모즈타바, 헤즈볼라에 공개서한···“대이스라엘 항전, 많은 이들에게 영감”

입력 2026.07.27 08:54

  • 최경윤 기자

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모즈타바 하메네이의 초상이 지난 4월10일(현지시간) 예멘 사나의 거리에 놓여 있다. EPA연합뉴스

모즈타바 하메네이의 초상이 지난 4월10일(현지시간) 예멘 사나의 거리에 놓여 있다. EPA연합뉴스

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 대이스라엘 공격을 계속해야 한다며 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 지원 의지를 밝혔다.

이란 국영 프레스TV와 이스라엘 일간 예루살렘포스트에 따르면 모즈타바는 26일(현지시간) 헤즈볼라 수장인 나임 카셈과 지휘관 및 전투원들에게 보낸 서한에서 헤즈볼라의 ‘인내와 굳건함’을 높이 평가했다. 이번 서한은 헤즈볼라 측이 보낸 충성 서한에 대한 답신이다.

모즈타바는 “미국과 이스라엘에 맞서 나아갈 길은 지하드(성전)와 저항 외에는 없다”며 헤즈볼라가 이스라엘과 그 지지 세력에 맞서는 저항의 최전선에 서 있다고 밝혔다.

이어 이스라엘과 맞서 싸운 헤즈볼라가 “세계적 오만(미국 등 서방 세력)으로부터의 해방”과 “신의 승리”를 추구하는 이들에게 영감이 됐다고 했다. 그는 헤즈볼라를 지지해 온 레바논 국민, 특히 레바논 남부 지역 주민들에게 감사의 뜻을 표했다.

모즈타바는 헤즈볼라를 보호하고 레바논의 영토를 보전하는 일이 이란 이슬람공화국의 “전략적 책무”라고도 밝혔다. 그는 이스라엘이 대레바논 군사 작전을 무조건 중단하는 것이 분쟁 종식을 위한 어떠한 합의에서도 전제 조건이 된다고 했다.

이번 서한은 미·이란 공습으로 숨진 아야톨라 알리 하메네이의 뒤를 이어 최고지도자에 오른 모즈타바가 은신 중 공개한 대외 메시지라는 점에서 주목된다.

헤즈볼라는 레바논의 시아파 정당이자 무장단체로, 중동 내 가장 강력한 이란의 대리 세력으로 꼽힌다. 한때 이란의 전폭적 지지 아래 10만명이 넘는 전투원과 15만기에 가까운 로켓·미사일 등을 보유하기도 했다.

헤즈볼라는 미·이란 전쟁 기간 레바논 남부 지역에서 이스라엘과 충돌해왔다.

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