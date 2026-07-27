‘44표 차 희비’ 오늘 통영시장 선거 재검표···오후 7~8시 결과 예상

6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거 재검표가 27일 경남도선거관리위원회에서 열린다.

경남도선거관리위원회는 이날 오후 2시부터 시작하는 당선 무효 선거 소청 등과 관련한 재검표 결과가 오후 7∼8시쯤 나올 것으로 예상한다고 밝혔다.

재검표는 모든 투표용지를 다시 확인하는 수개표 방식으로 진행한다. 천영기 전 시장과 강석주 시장 측 관계자, 선관위원 등이 참관하는 가운데 선관위 직원들이 전체 표를 확인하는 형태다.

도선관위는 재검표 결과를 근거로 당선 무효 소청을 인용, 기각, 각하할지 결정한다.

재검표 결과에서 최다 득표자가 천 전 시장으로 뒤바뀐다면 천 전 시장이 낸 소청이 인용될 가능성이 크다.

득표수가 같으면 연장자가 당선되는 원칙에 따라 강 시장보다 천 전 시장이 나이가 더 많아서 소청이 인용될 확률이 높다.

통영시장 선거에는 모두 3명이 출마했다.

전체 투표수 6만9693표 중 선거 소청을 제기한 천 전 시장은 3만3582표(48.90%)를 얻어 3만3626표(48.97%)를 득표한 강석주 당선인에게 44표(0.07%) 차이로 졌다.

무소속 박청정 후보는 1455표에 그쳤고 1030표는 무효 처리됐다.

공직선거법 219조를 근거로 선거의 당선 효력에 이의가 있는 시장·군수 후보는 당선인 결정일로부터 14일 이내에 시도 선관위에 선거 소청을 할 수 있다.

이번 재검표 비용 1922만3000원은 소청을 제기한 천 전 시장이 전액 부담한다.