[속보] 이 대통령 “유가불안 해소까지 석유 최고가격제·유류세 인하 유지”

“유가 상황 악화하면 추가 방안 적극 검토” “2분기 깜짝 성장 이면엔 청년고용 부진·중기 대출연체 어두운 그림자”

이재명 대통령은 27일 “유가 불안이 확실하게 해소될 시점까지 석유 최고가격제를 지속하고, 유류세 인하 같은 정책 수단도 최대한 유지해 주기 바란다”며 “상황이 악화하면 민생의 어려움을 완화하기 위한 추가 방안도 적극 검토해야 한다”고 밝혔다.

브라질을 방문 중인 이 대통령은 이날 브라질리아에서 주재한 수석보좌관회의에서 “중동 지역 상황이 다시 불안정해지면서 유가 변동성이 당분간 이어질 가능성이 큰 만큼, 국내 물가에 미칠 영향을 최소화하기 위한 선제적 노력을 빠르게 기울여야 한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “화물차와 건설 기계 운전자, 농어민, 이동 노동자들처럼 경유 우선도가 높은 계층의 부담을 덜기 위한 대책도 지속 추진해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “이번 중동 전쟁을 틈타서 국내 정유사들이 수십조원 규모의 담합 행위를 했던 것이 수사 결과 드러났다”며 “모두가 힘든 시기를 악용해서 불법적 돈벌이에 나서는 행태 역시 확실하게 단죄해야 한다”고 밝혔다. 이 대통령은 “기름뿐 아니라 다른 핵심 민생 품목들에 대해서도 매점매석, 담합 행위 같은 사례가 발생하지 않도록 관계 당국이 시장 교란 행위 단속에 만전을 기해달라”고 말했다.

이 대통령은 올해 2분기 성장률이 3.7%를 기록한 데 대해서는 “이러한 경이적인 숫자의 이면에는 청년 고용 부진과 중소기업의 높은 대출 연체율 같은 어두운 그림자도 있다”고 말했다.

이 대통령은 “성장의 과실이 일부 계층과 부문에만 집중되면 경제적 불균형이 심해질 것이고, 결국 어렵게 살아가는 경제도 다시 식을 수밖에 없다”며 “윗목과 아랫목이 고루 따뜻해야 방 안의 온도가 오래 유지되는 것처럼, 지속 가능한 경제 발전을 위해서는 성장의 온기가 널리 퍼지도록 정부가 노력해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “기업들이 청년들의 신규 고용에 적극 나서고, 또 풍부한 유동성이 골목 상권과 중소기업으로도 흐를 수 있도록 재정, 조세, 금융 등을 총망라한 정책 집행에 속도를 내야 한다”고 밝혔다.