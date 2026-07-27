현대글로비스, 중국 제조기업 운송 물량 대거 수주…비계열사 상대 영토 넓힌다

배터리 등 유럽·중앙아시아 운송 계약 잇따라 체결 中 완성차 운송 2배 급증…2030년 매출 40조 목표

현대글로비스가 중국 주요 제조기업들과 잇따라 물류 운송 계약을 체결하며 비계열사 대상 매출 확대에 속도를 내고 있다. 계열사 물량 의존도를 낮추고 전 세계 대상 물류 시장에서 독자적인 경쟁력을 강화하는 전략이다.

현대글로비스는 최근 중국의 선도 배터리 기업과 글로벌 해상운송 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 현대글로비스는 해당 기업이 중국 남부 화남지역에서 생산한 전기차 배터리를 헝가리, 스페인, 이탈리아 등 완성차 제조 공장이 위치한 유럽 주요국으로 해상 운송한다.

앞서 현대글로비스는 중국 주요 전기차 제조사의 동유럽 공장 향 자동차 반조립 부품(KD)과 프레스공장 설비 운송 계약도 수주했다. 올해 상반기부터 중국 화동지역 등 출하지에서 수급한 완성차 부품과 설비를 슬로베니아와 크로아티아로 해상 운송한 뒤, 트럭을 활용해 현지 공장까지 육상 운송하는 ‘End-to-End’ 토털 물류 서비스를 제공 중이다.

중앙아시아 시장 확장도 활발하다. 현대글로비스는 중국에서 생산된 완성차를 인수해 창고에서 품질을 점검한 후 분해·포장해 컨테이너에 싣고 중국횡단철도(TCR)를 거쳐 카자흐스탄과 우즈베키스탄 등으로 운송하는 차량 분해포장 사업도 수행하고 있다.

해상운송 부문에서도 비계열 물동량이 급증했다. 현대글로비스가 운용 중인 자동차운반선(PCTC)을 통해 운송한 중국발 완성차 해상운송 물량은 2023년 약 26만대에서 2025년 약 51만대로 최근 3년간 93%가량 늘었다. 중국이 세계 최대 자동차 수출국으로 부상함에 따라 현지 완성차업체들의 해상운송 수요를 적극 흡수한 결과다.

현대글로비스는 대규모 선대 운영 능력과 컨테이너 포워딩 시스템을 바탕으로 영토를 확장하고 있다. 지난 3월에는 중국 상하이에서 열린 ‘월드 브레이크벌크 엑스포 2026’에 참가해 120척 이상의 선대를 활용한 해운 역량을 알렸다. 특히 건설장비와 상용차 등 대형 화물(High & Heavy) 운송을 전담하는 조직을 신설해 관련 사업 역량도 강화했다.

이번 수주는 현대글로비스가 제시한 중장기 성장의 핵심 축으로 평가된다. 현대글로비스는 비계열 고객을 지속해서 늘려 2030년까지 매출 40조원을 달성하겠다는 목표를 세웠다. 현대글로비스 관계자는 “전 세계 모빌리티 관련 기업과 지속해서 물류 협력 관계를 넓혀나갈 것”이라고 밝혔다.