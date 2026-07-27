‘10경기 출장 정지’ 고우석 “불법 물질 사용한 적 없다…징계 항소할 것”









미국 무대에서 메이저리그(MLB) 도전을 이어가고 있는 고우석이 글러브 부정 물질을 이유로 중징계를 받았다.

MLB 사무국은 고우석이 지난 25일 등판 당시 착용했던 글러브에 이물질이 묻은 것으로 결론짓고 고우석에 10경기 출장 정지 징계 조치를 27일 내렸다. 이물질을 묻힌 글러브를 사용한 선수는 경기에서 즉시 퇴장당하고 10경기 출전 정지를 내린다는 MLB 공식 야구 규칙에 따른 것이다. 징계 적용 날짜는 전날(26일)로 소급됐다.

문제의 상황은 25일 미네소타 산하 트리플A 세인트폴 세인츠와 클리블랜드 산하 콜럼버스 클리퍼스의 경기 중 발생했다. 고우석은 7회초 마운드에 오르면서 심판에 손과 글러브 검사를 받았는데 심판진은 글러브에서 이물질을 확인하고 한참 논의를 거친 뒤 고우석에 퇴장 조치를 내렸다. 글러브는 추가 조사를 위해 압수했다.

퇴장 당시에도 억울함을 호소했던 고우석은 이날 공개적으로 자신의 결백을 주장하며 항소하겠다는 뜻을 밝혔다.

고우석은 자신의 SNS를 통해 “문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것”이라며 “해당 글러브는 월드베이스볼클래식(WBC)부터 지금까지 매 경기 사용했던 글러브고 경기를 진행하면서 단 한 번도 문제 제기를 받은 적이 없다. 또한 그것이 제 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다”고 했다.

고우석은 “이물질이라고 주장됐던 부분은 손톱으로 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어있어서 제거할 수도, 제거할 이유도 없는 부분이었다”며 “저는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한 번도 없다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있다”고 밝혔다. 이어 “제 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정”이라고 했다.

만약 항소가 받아들여지지 않아 징계가 이대로 확정되면 고우석의 메이저리그 도전에 큰 악재로 작용할 가능성이 있다. 2024년 미국에 진출한 고우석은 지난 8일 처음으로 메이저리그 로스터에 합류해 꿈에 그리던 데뷔전을 지난 10일 치렀다. 하지만 4경기에서 평균자책 9.00, 1홀드로 부진했고 21일 다시 강등됐다. 고우석이 퇴장당한 25일 경기는 마이너리그로 내려간 뒤 출전한 첫 경기였다.