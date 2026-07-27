미국과 남미를 순방 중인 이재명 대통령의 일정이 2막에 들어섰다.

이재명 대통령과 김혜경 여사를 태운 공군 1호기가 26일 오후(현지 시간) 브라질 브라질리아 공군기지에 도착하면서, 미국 샌프란시스코에서 숨 가쁘게 이어진 인공지능(AI) 관련 일정도 일단락됐다.

24일 오후 한국을 출발한 공군 1호기는 같은 날 오전(현지 시간) 샌프란시스코에 도착했다. 날짜변경선을 넘는 장거리 비행에서 밤을 보낸 이 대통령은 도착 직후부터 일정을 이어갔다.

이 대통령은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 혹 탄 브로드컴 CEO를 비롯한 글로벌 AI 기업 대표들과 만났다. 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등 국내 기업인들도 함께했다.

이른바 ‘시가총액 1.7경 원’ 규모의 기업인들이 한자리에 모인 글로벌 AI 리더 만찬을 비롯해 샌프란시스코 AI 서밋과 실리콘밸리 벤처투자 밋업, 동포간담회 등 빽빽한 일정을 소화한 이 대통령은 25일 밤 다시 공군 1호기에 올랐다. 브라질로 향하는 밤도 비행기 안에서 보냈다.

26일 브라질리아에 도착한 이 대통령은 공군기지에서 우리 군이 도입하기로 한 브라질 엠브라에르사의 C-390 수송기를 시찰했다. 시찰 중 이 대통령은 파비오 카파리카 엠브라에르 부사장에게 수송기의 적재 용량과 최대 비행시간, 다른 임무 수행이 가능한 변환 여부 등에 대해 질문했다.

이날 저녁에는 청와대와 화상으로 연결해 대통령 수석·보좌관회의를 주재했다. 샌프란시스코에서 AI와 첨단산업 협력에 집중했던 순방은 이제 브라질을 시작으로 칠레와 아르헨티나를 잇는 남미 외교 일정으로 무대를 옮겼다.