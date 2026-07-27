두산에너빌리티, 중국 원자력발전소 핵심소재 공급 계약

산둥성 라이양 원전 5·6호기 증기발생기용 초대형 단조품

두산에너빌리티가 중국 산둥성 라이양 원자력발전소에 핵심소재를 공급한다.

두산에너빌리티는 27일 중국 둥팡전기그룹 계열사와 라이양 원전 5·6호기에 들어갈 증기발생기용 초대형 단조품 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 증기발생기는 원자로에서 발생한 열을 이용해 증기를 만드는 원전 핵심 설비다. 생산한 증기로 터빈을 돌려 전기를 생산한다.

이번 계약으로 두산에너빌리티는 2029년까지 증기발생기용 채널헤드 4개와 튜브시트 4개를 순서대로 공급할 예정이다. 채널헤드는 원자로 냉각재가 증기발생기로 드나드는 통로 역할을 한다. 튜브시트는 전열관을 지지하고 원자로 냉각재와 2차 계통의 물을 분리하는 핵심 단조품이다.

라이양 5·6호기는 중국 1400㎿(메가와트)급 차세대 원전 모델인 CAP1400 노형이 적용된다. 두산에너빌리티는 지난해 라이양 원전 3·4호기 증기발생기용 단조품에 이어 5·6호기까지 수주했다. 두산에너빌리티는 “중국 원전 시장에서 기술력과 품질 경쟁력을 다시 한번 인정받은 결과”라고 설명했다.

김종두 두산에너빌리티 사장은 “축적된 제작 경험과 초대형 단조 기술을 바탕으로 글로벌 원전 공급망에서 경쟁력을 계속 강화하겠다”고 말했다.