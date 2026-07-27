네타냐후 “‘체포 위협’ 맘다니, 증오 선동···9월 뉴욕 방문은 예정대로”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 자신에 대한 체포 가능성을 거론한 조란 맘다니 미국 뉴욕시장을 전격 비판했다. 네타냐후 총리는 자신을 전범이라 칭한 맘다니 시장이 오히려 증오를 선동하고 있다고 주장했다.

네타냐후 총리는 26일(현지시간) 미 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “(맘다니 시장은) 증오를 선동하고 있다”며 “뉴욕 시장은 유대인과 기독교인, 무슬림 등 모든 뉴욕 시민의 시장이어야 하지만, 맘다니는 한 집단을 다른 집단에 맞서도록 만들려 하고 있다”고 말했다.

그는 “9월 유엔총회 참석을 위해 뉴욕을 방문할 계획”이라며 맘다니 시장이 거론한 체포 위협에도 불구하고 일정을 바꾸지 않겠다고 했다.

앞서 맘다니 시장은 국제형사재판소(ICC)로부터 체포영장이 발부된 네타냐후 총리가 뉴욕을 방문하면 경찰을 동원해 체포하겠다고 밝혀 논란이 됐다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 네타냐후 총리가 체포되는 일은 없을 것이라며 논란을 일축했다.

이후 맘다니 시장은 자신에게 네타냐후 총리를 체포할 법적 권한은 없다고 인정하면서도, 그가 팔레스타인 가자지구에서 전쟁범죄를 저질렀다며 공세를 이어갔다. 최근 뉴욕에서 유대인을 노린 증오 범죄가 발생하면서 일각에서는 맘다니 시장이 증오 확산에 일조하고 있다는 비판이 나오기도 했다.

네타냐후 총리는 이날 자신에게 적용된 ICC의 전쟁범죄 혐의에 대해서는 “근거 없는 주장”이라고 말했다. 최근 성 비위 의혹으로 해임된 카림 칸 전 ICC 검사장이 세간의 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해 자신과 가자전쟁을 이용했다는 것이다.

ICC는 2024년 11월 가자지구에서의 전쟁범죄와 반인도적 범죄 혐의로 네타냐후 총리에 대한 체포영장을 발부했다. 유엔이 지난해 말 발표한 자료에 따르면 2023년 가자전쟁 발발 이후 팔레스타인 지역에서는 최소 7만명이 숨지고 17만명이 다쳤다.