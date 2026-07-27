일상 속 자율주행 ‘성큼’···대구, 물류·여객 등 실증사업 추진

대구시는 일상에서 자율주행 서비스의 적용 가능성을 살피기 위한 ‘미래모빌리티 실증사업’을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 물류 자율주행과 여객 무인셔틀, 인공지능(AI) 드론 스마트치안 서비스 등 3개 분야로 나눠 추진된다. 연구개발 중심의 기술 검증을 넘어 실제 도심과 산업현장에서 미래모빌리티 기술을 실증하고 상용화 기반을 마련하는 게 목표다.

물류 실증사업은 지역 내 산업단지에서 이뤄진다. 산단을 기반으로 한 실증사업은 전국에서 처음이라고 대구시는 밝혔다. 시는 내년 6월까지 ‘미들마일’(거점 간 운송)과 ‘라스트마일’(최종 배송) 등 총 4개 과제를 추진할 예정이다.

쿠팡 국가산단 물류센터와 동대구허브를 연결하는 25t 자율주행 화물차와 CJ대한통운 서브터미널을 순환하는 11.5t 자율주행 화물차가 운행될 예정이다. 산업단지 간 1t 자율주행 화물 운송과 수요응답형 생활물류 서비스도 함께 시험대에 오른다.

대구시는 이 사업을 통해 연간 3744t의 화물을 운송하고, 약 1억1000만원의 물류비를 아낄 수 있을 것으로 기대한다. 시는 자율주행 물류의 경제성과 안전성을 검증해 전국 최초의 산업단지 자율주행 물류모델을 만든다는 구상을 갖고 있다.

여객 실증사업은 시민 체감형 자율주행 무인셔틀 운행을 중심으로 추진된다. 오는 10월부터 중구 동성로 일대 2.7㎞ 구간에서 레벨4 자율주행 셔틀(ROii)을 운행한다.

특히 시민 1만1000여명에게는 미래모빌리티 체험 기회도 제공할 예정이다. 자율주행 서비스에 대한 대중의 거리감을 좁히기 위한 움직임이다.

AI 드론을 활용한 스마트치안 서비스 사업도 이뤄진다.

대구시는 낙동강·금호강 국가하천 시설물 점검을 비롯해 치안 취약지역 순찰 및 실종자 수색 등 공공안전 서비스를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

이밖에 대구시는 경북대학교와 협력해 자율주행 버스를 도입하는 등 다양한 자율주행 서비스를 통해 시민들이 일상 속에서 미래모빌리티를 체감할 수 있도록 할 방침이다.

추경호 대구시장은 “미래모빌리티는 시민의 일상을 바꾸고 지역의 미래 성장동력을 만들어 가는 핵심 산업”이라며 “대구를 대한민국 미래모빌리티 중심도시로 확고히 자리매김시키겠다”고 말했다.