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[속보] 국민의힘 최고위, ‘멱살 항의’ 권영진에 “탈당 권유 안 받아들이면 제명 필요”

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본문 요약

국민의힘 지도부가 27일 당 최고위원회의에서 국회 상임위원회 배정과 관련해 불만을 품고 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에 대해 자진 탈당 권유가 받아들여지지 않으면 윤리위를 소집해 제명 수준의 중징계를 하는 방안을 논의했다.

박성훈 당 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 " 구체적으로 자진 탈당을 권유하자는 의견과 이 의견이 받아들여지지 않으면 신속히 윤리위를 소집해서 가능한 최고 수준의 징계 조치가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 "특히 제명을 포함한 최고 수준의 징계가 필요하다는 점에 참석한 모든 지도부가 공감대를 이뤘다"며 "아울러 많은 위원이 대국민 사과와 함께 본인이 책임지고 처신하는 것이 맞는다고 말씀하셨다"고 했다.

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[속보] 국민의힘 최고위, ‘멱살 항의’ 권영진에 “탈당 권유 안 받아들이면 제명 필요”

입력 2026.07.27 10:30

  • 이예슬 기자

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권영진 국민의힘 의원이 지난 6월 29일 국회에서 열린 의총을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

권영진 국민의힘 의원이 지난 6월 29일 국회에서 열린 의총을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 지도부가 27일 당 최고위원회의에서 국회 상임위원회 배정과 관련해 불만을 품고 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에 대해 자진 탈당 권유가 받아들여지지 않으면 윤리위를 소집해 제명 수준의 중징계를 하는 방안을 논의했다.

박성훈 당 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “(비공개회의에서) 구체적으로 자진 탈당을 권유하자는 의견과 이 의견이 받아들여지지 않으면 신속히 윤리위를 소집해서 가능한 최고 수준의 징계 조치가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 “특히 제명을 포함한 최고 수준의 징계가 필요하다는 점에 참석한 모든 지도부가 공감대를 이뤘다”며 “아울러 많은 위원이 (권 의원의) 대국민 사과와 함께 본인이 책임지고 처신하는 것이 맞는다고 말씀하셨다”고 했다.

이날 권 의원에 대한 당 차원의 대응을 논의하는 비공개회의에 정 원내대표는 사건의 당사자라는 이유로 참석하지 않고 자리 떴다고 한다.

박 수석대변인은 “향후 당 운영과 관련해 우리 당의 기강을 바로 세우는 시금석이 될 것”이라며 “무관용 원칙으로 이번 사안에 접근하고 책임을 묻겠다”고 말했다.

앞서 권 의원은 지난 23일 상임위 배정에 대한 불만을 이유로 정 원내대표를 찾아가 멱살을 잡았다. 이 과정에서 고성과 욕설이 오갔고, 권 의원은 이를 만류하던 송언석 전 원내대표의 멱살도 잡은 것으로 전해졌다.

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