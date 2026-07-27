단백질 늘린 김밥·우유 넣은 라면···편의점 이색 간편식 인기

고물가에 간단하고 저렴하게 한 끼를 해결할 수 있는 간편식 시장 성장세가 이어지고 있다. 편의점들이 이를 겨냥해 내놓은 신제품들이 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

GS25는 지난 4월 말 출시한 참치계란김밥과 계란명란마요김밥이 누적 판매량 150만개를 돌파했다고 27일 밝혔다. 두 제품은 단백질 함량을 15g으로 높여 간편하게 한 끼를 해결하면서도 단백질을 충분히 섭취할 수 있는 게 특징이다.

같은 기간 라이트참치마요·저당전주비빔 삼각김밥도 누적 판매량이 100만개를 넘었다. 이 제품들은 당과 지방 함량을 낮춰 건강을 중시하는 소비자 취향을 충족했다. 건강 간편식 인기로 올해 4월28일부터 이달 24일까지 GS25의 김밥과 삼각김밥 매출은 전년 동기 대비 각각 25%가량 증가했다.

CU에서만 구입할 수 있는 라면 ‘치트키’는 이달 1일부터 23일까지 20만개 넘게 팔렸다. 치트키는 지난달 리얼 크림 불닭맛이, 이달 초 진한 새우탕면이 각각 출시됐다. 리얼 크림 불닭맛은 멸균우유 한 팩을 통째로 넣고 전자레인지에 돌리는 조리법이, 진한 새우탕면은 후첨 새우 분말을 넣는 게 ‘치트키’다.

CU는 7월 한 달간 매주 일요일에 치트키를 최대 77% 할인해 판매했다. 진한 새우탕면은 480원에, 리얼 크림 불닭맛은 500원에 구입할 수 있었다. 이에 지난 12일엔 치트키 진한 새우탕면이 신라면 봉지면 판매량을 넘어서기도 했다.

GS25는 고단백 김밥 시리즈 3탄으로 치즈돈까스김밥을 출시한다. 상하 프로틴 스트링 치즈와 두툼한 돈까스를 넣어 단백질 함량을 17g까지 높였다. CU도 치트키를 앞세워 차별화 라면 품목을 확대할 계획이다.

안진웅 GS리테일 MD는 “건강을 중시하는 소비가 확산하면서 고단백 김밥 등이 새로운 간편식 수요를 창출하는 핵심 상품으로 자리잡고 있다”며 “GS25는 건강 콘셉트 상품을 지속 확대해 신규 고객 유입을 늘리고 간편식 시장 규모를 계속 늘려갈 계획”이라고 밝혔다. 한정주 BGF리테일 MD는 “완성도 높은 맛과 새로운 조리 방식의 재미로 입소문이 이어지며 기대 이상의 성과를 거두고 있다”며 “새로운 콘셉트와 상품성을 갖춘 라면을 지속적으로 선보여 고객들에게 색다른 미식 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.