기아, ‘기아 컬렉션 2026’ 공개… 의류·아웃도어 제품까지 확대

기아가 자동차를 넘어 고객의 일상 영역으로 브랜드 정체성을 확장하는 라이프스타일 컬렉션 ‘기아 컬렉션(Kia Collection) 2026’을 출시했다. 차량 중심의 브랜드 이미지를 탈피해 패션과 여행, 아웃도어 등 라이프스타일 전반을 아우르는 굿즈 라인업으로 대중과의 접점을 넓히겠다는 구상이다.

27일 기아가 공개한 기아 컬렉션은 고객이 일상 속에서 기아 브랜드 철학과 감성을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획한 라이프스타일 제품군이다.

이번 신규 라인업은 경량 바람막이와 버킷햇, 판초우의 등 의류 품목을 비롯해 드라이백, 여행용 파우치 세트, 비치 타월, 스노클링 장비 세트 등 여름철 여행과 야외활동에 특화된 다채로운 제품으로 구성됐다. 특히 스노클링 장비 세트나 판초우의처럼 기존 완성차 브랜드의 굿즈에서 접하기 어려웠던 차별화된 아이템을 전면에 배치한 점이 눈길을 끈다.

이 제품들은 지난 6월 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 현장에서 일부 먼저 공개돼 관람객들의 큰 호응을 얻기도 했다.

기아는 오는 27일부터 공식 온라인 스토어인 ‘기아샵’을 통해 판매를 시작한다고 밝혔다. HMG 드라이빙 익스피리언스 센터와 Kia360 등 주요 오프라인 브랜드 거점에서도 제품을 선보일 예정이다. 기아 관계자는 “기아 컬렉션은 브랜드의 핵심 가치와 디자인 철학을 고객의 일상 속 경험으로 확장하기 위한 노력”이라며 “앞으로도 기아만의 독창성과 위트를 담아 실생활에서 유용하게 쓸 수 있는 라이프스타일 포트폴리오를 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.