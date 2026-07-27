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본문 요약

기아가 자동차를 넘어 고객의 일상 영역으로 브랜드 정체성을 확장하는 라이프스타일 컬렉션 '기아 컬렉션 2026'을 출시했다.

차량 중심의 브랜드 이미지를 탈피해 패션과 여행, 아웃도어 등 라이프스타일 전반을 아우르는 굿즈 라인업으로 대중과의 접점을 넓히겠다는 구상이다.

27일 기아가 공개한 기아 컬렉션은 고객이 일상 속에서 기아 브랜드 철학과 감성을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획한 라이프스타일 제품군이다.

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기아, ‘기아 컬렉션 2026’ 공개… 의류·아웃도어 제품까지 확대

입력 2026.07.27 10:45

  • 박홍두 기자

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Kia Collection 2026 신규 라인업. 기아 제공

Kia Collection 2026 신규 라인업. 기아 제공

기아가 자동차를 넘어 고객의 일상 영역으로 브랜드 정체성을 확장하는 라이프스타일 컬렉션 ‘기아 컬렉션(Kia Collection) 2026’을 출시했다. 차량 중심의 브랜드 이미지를 탈피해 패션과 여행, 아웃도어 등 라이프스타일 전반을 아우르는 굿즈 라인업으로 대중과의 접점을 넓히겠다는 구상이다.

27일 기아가 공개한 기아 컬렉션은 고객이 일상 속에서 기아 브랜드 철학과 감성을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획한 라이프스타일 제품군이다.

이번 신규 라인업은 경량 바람막이와 버킷햇, 판초우의 등 의류 품목을 비롯해 드라이백, 여행용 파우치 세트, 비치 타월, 스노클링 장비 세트 등 여름철 여행과 야외활동에 특화된 다채로운 제품으로 구성됐다. 특히 스노클링 장비 세트나 판초우의처럼 기존 완성차 브랜드의 굿즈에서 접하기 어려웠던 차별화된 아이템을 전면에 배치한 점이 눈길을 끈다.

이 제품들은 지난 6월 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 현장에서 일부 먼저 공개돼 관람객들의 큰 호응을 얻기도 했다.

기아는 오는 27일부터 공식 온라인 스토어인 ‘기아샵’을 통해 판매를 시작한다고 밝혔다. HMG 드라이빙 익스피리언스 센터와 Kia360 등 주요 오프라인 브랜드 거점에서도 제품을 선보일 예정이다. 기아 관계자는 “기아 컬렉션은 브랜드의 핵심 가치와 디자인 철학을 고객의 일상 속 경험으로 확장하기 위한 노력”이라며 “앞으로도 기아만의 독창성과 위트를 담아 실생활에서 유용하게 쓸 수 있는 라이프스타일 포트폴리오를 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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