여름 휴가철 인천공항 이용객 377만명···하루 평균 22만명

올 4월 여객 비중 외국인 첫 내국인 초과 인천공항공사, 8월10일까지 특별교통대책

여름 휴가철을 맞아 인천공항에는 하루 평균 22만여명이 이용할 것으로 예측됐다.

인천국제공항공사는 여름 항공 성수기를 맞아 8월 10일까지 특별교통대책을 시행할 예정이라고 27일 밝혔다.

여름 휴가철인 지난 25일부터 8월10일까지 인천공항 이용객은 377만2886명으로 하루 평균 22만1034명으로 예상된다. 이는 지난해 같은 기간 370만명보다 1.9%가량 늘어난 것이다.

여객이 가장 많은 날은 8월 2일로, 23만4273명(출발 11만2461명·도착 12만1812명)이다.

인천공항공사는 이번 여름 휴가철은 내국인보다 외국인의 방한 수요가 많이 늘어날 것으로 보고 이에 대한 혼잡 대책도 마련했다.

정부의 ‘외국인 관광객 3000만명 유치’ 정책에 따라 외국인 관광객을 실제로 급증하고 있다.

올 1월 인천공항 이용객 중 내국인은 64.6%(441만)인데 비해 외국인은 35.4%(242만명)에 불과했지만, 지난 4월에는 내국인이 48.7%(324만명)인데, 외국인은 51.3%(342만명)으로 인천공항 이용객 중 외국인 비율이 처음으로 내국인을 넘어섰다.

인천공항공사는 외국인 관광객의 입국 혼잡을 줄이기 위해 제2여객터미널 입국장의 검역대를 이전해 추가 대기공간을 확보했다. 또한 입국객과 환승객이 목적지까지 쉽게 이동할 수 있도록 동선 안내판도 99개 새롭게 제작·설치했다.

아울러 출국장 혼잡을 방지하기 위해 출국장을 오전 6시에서 30분 조기 개장하고, 최첨단 보안검색장비(CT X-ray)도 모두 가동하기로 했다.

특히 주차 편의를 위해 주차대행 구역 재정비, 정기권 제도 개편, 상주직원 주차장 개방을 통해 단기주차장 내 주차구역을 3061면 추가 확보했다.

이와 함께 제2여객터미널 장기주차장에 임시 셔틀버스 2대를 추가 투입해 혼잡시간대 운행 간격을 6분에서 4분으로 단축한다.

심야 시간대 항공편 이용객을 위해 고양·파주 방면 공항버스 노선을 신설하는 등 모두 14개 노선, 하루 85회의 심야 버스를 운행한다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올여름 휴가철에는 내국인의 해외여행 수요와 함께 외국인의 방한 관광 수요도 클 것으로 예상된다”며 “외국인 관광객이 한국에 도착하는 순간부터 편리하고 안전한 서비스를 체감할 수 있도록 입국 동선과 다국어 안내, 스마트 서비스를 집중적으로 관리하겠다”고 말했다.

이어 “주차대행 구역 재정비와 정기권 제도 개편 등으로 주차구역을 최대한 추가 확보했으나 성수기에는 주차장 혼잡이 예상되는 만큼 철도와 버스 등 대중교통을 적극 이용해 주시기를 당부드린다”고 덧붙였다.

한편 인천공항공사는 여름 항공 성수기 동안 대중교통 이용을 장려하기 위헤 공항철도와 공항버스, 지역버스 이용객 중 500명을 추첨해 ‘잔망루피’ 한정판 교통카드(1만원)를 주기로 했다.