이 대통령 “샌프란 AI 선언, 대체불가 선도자 도약 국가적 출사표”

이재명 대통령은 26일(현지시간) “샌프란시스코 인공지능(AI) 선언은 대한민국이 인공지능 시대를 이끄는 대체 불가한 선도자가 되겠다는 국가적인 출사표”라고 말했다. 이 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 발표한 선언에는 한국이 글로벌 AI 공급망 핵심 국가로 도약하겠다는 내용이 담겼다.

브라질을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 샌프란시스코 방문 일정을 마친 뒤 브라질리아 현지에서 화상으로 수석보좌관회의를 주재하고 “글로벌 핵심 강국으로 성장한 대한민국은 인류 문명의 새로운 전환점이 될 AI 혁명의 최첨단에 서 있다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 샌프란시스코 방문 성과에 대해 “초대규모의 공급 투자 협력 등을 통해 글로벌 빅테크 기업과의 파트너십을 ‘인공지능 동맹’ 수준으로 격상했다”며 “세계적인 벤처 캐피탈과의 협력 기반도 강화하기로 했다”고 밝혔다.

그러면서 “정부는 이런 성과가 우리 경제에 더 큰 도약으로, 국민 삶의 실질적인 개선으로 이어지도록 후속 조치에 만전을 기해달라”며 “인공지능을 넘어 여타 첨단 산업, 또 문화 분야에서도 세계를 선도하는 데 총력을 다할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 남미 순방의 기대 성과에 대해서는 “글로벌 사우스 외교를 더욱 강화하고 글로벌 핵심 국가로서의 위상과 역할을 더욱 단단하게 다질 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “국제 질서가 급속하게 재편되는 가운데, 외교적 네트워크를 다변화하고 다층화하는 노력은 국가의 안정적 발전을 위해 필수적”이라며 “남미는 엄청난 인구와 풍부한 자원을 갖춘 곳으로, 외교의 지평을 한층 더 넓히는 데 있어서 가장 필요한 지역 중 하나”라고 했다.

이 대통령은 “여기는 대한민국과 정확하게 12시간 (시차로) 밤과 낮이 바뀐 상황”이라며 참모들에게 “여러분들 힘드시죠. 그런데 우리 국민들이 겪는 어려움에 비하면 아무것도 아니다”라고 말했다.

이 대통령이 해외 순방지에서 원격으로 수석보좌관회의를 연 것은 이번이 두 번째다. 앞서 지난달 14일 이탈리아 로마에서도 원격 수석보좌관회의를 열고 선거관리위원회 의 투표 관리 부실 사태에 대한 후속 논의를 했다.