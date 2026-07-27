“무좀 양말인 줄 알았는데”…박진영이 예찬한 ‘발가락 양말’의 반전 역사

유기농 식단으로 잘 알려진 가수 박진영이 이번에는 ‘발가락 양말 예찬론자’를 자처했다. 지난 25일 방송된 MBC <전지적 참견 시점>에서 그는 발가락 양말과 발가락 신발을 적극 추천하며 “건강을 위해 꼭 신어보라”고 권했다. 아토피를 계기로 식습관부터 생활용품까지 유기농으로 바꿨다는 그의 ‘건강 철학’이 양말까지 이어진 셈이다.

하지만 발가락 양말은 새로운 유행이 아니다. 한때는 ‘무좀 양말’이라는 별명이 따라다녔고, 지금은 러너와 등산객들의 필수품으로 자리 잡았다. 수십 년째 사라지지 않는 이 독특한 양말은 어떻게 살아남았을까.

스페인에서 태어나 일본에서 꽃피웠다

발가락 양말의 시작은 일본으로 알려져 있지만, 이는 사실이 아니다. 업계에 따르면, 세계 최초의 산업용 5본(발가락) 양말은 1970년 8월 스페인에서 특허가 출원되며 등장했다. 당시 개발 콘셉트는 “발가락을 자유롭게 움직이는 것이 건강에 도움이 된다”는 것이었다. 다만 초기 제품은 손가락 장갑을 만드는 기계를 응용해 제작한 탓에 발가락 폭이 맞지 않고 착용감도 좋지 않아 큰 성공을 거두지 못했다.

오늘날 우리가 아는 형태로 완성한 것은 일본이다. 일본 와카야마의 양말업계는 1974년부터 편직기를 개량해 발가락 굵기에 맞게 실을 달리 짜는 방식을 개발했고, 면 소재를 적용해 착용감을 크게 개선했다. 이후 일본에서 본격적으로 시장을 키우면서 지금의 5본지(五本指) 양말 문화가 자리 잡았다.

물론 발가락을 나누는 발상 자체는 훨씬 오래됐다. 일본의 전통 버선인 ‘다비(足袋)’는 엄지발가락만 따로 분리한 형태로, 기원은 무로마치 시대까지 거슬러 올라간다. 기모노와 게다(나막신)를 신기 위해 만들어진 다비는 현대 발가락 양말의 조상으로 여겨진다.

한국에서는 ‘무좀 양말’로 먼저 유명했다

국내에서 발가락 양말이 본격적으로 알려진 것은 1990년대 후반부터다. 당시에는 패션보다 건강 기능성이 먼저 주목받았다. 발가락 사이를 분리해 땀과 습기를 줄여준다는 점 때문에 약국과 건강용품 매장에서 ‘무좀 예방 양말’로 판매되는 경우가 많았다. 실제 일본에서도 1980년대 말 건강 열풍과 함께 ‘냉증 개선’이나 위생 관리 용품으로 관심을 받으면서 대중화가 시작됐다.

그렇다고 무좀을 예방하거나 치료하는 효과가 입증된 것은 아니다. 족부 전문의들은 발가락 양말이 발가락 사이의 마찰과 습기를 줄여 곰팡이가 번식하기 쉬운 환경을 완화하는 데는 도움을 줄 수 있지만, 무좀 자체를 예방하거나 치료하는 의료기기로 볼 수는 없다고 설명한다. 무좀 예방에는 양말보다 발을 건조하게 유지하고 젖은 양말을 자주 갈아 신는 습관이 더 중요하다는 것이 전문가들의 공통된 견해다.

‘촌스러운 양말’에서 러너들의 필수품으로

한동안 아저씨 건강용품처럼 여겨졌던 발가락 양말은 최근 다시 전성기를 맞고 있다. 주인공은 러닝 열풍이다.

미국 스포츠 양말 전문 브랜드 인진지는 1999년부터 발가락 양말을 전문적으로 개발하며 “발가락 사이 마찰을 줄이고 자연스러운 발가락 벌림을 돕는다”는 점을 내세웠다. 현재는 울트라마라톤과 트레일러닝 시장에서 대표 브랜드 가운데 하나로 자리 잡았고, 미국의 장거리 러너들 사이에서는 발가락 양말이 하나의 표준 장비처럼 받아들여지고 있다.

러너들이 가장 높게 평가하는 기능은 물집 예방이다. 일반 양말은 장시간 달리면 발가락끼리 마찰이 생기지만, 발가락 양말은 이를 줄여준다는 것이다. 등산이나 트레킹에서도 같은 이유로 찾는 사람이 늘고 있다.

여기에 ‘맨발 걷기’와 미니멀 슈즈 열풍도 한몫했다. 발가락을 자연스럽게 벌려 쓰는 것이 균형감각과 발 근육 사용에 도움이 된다는 인식이 퍼지면서 발가락 양말은 단순한 건강용품을 넘어 스포츠웨어의 한 축으로 자리 잡았다.

러닝전문가이자 러닝 커뮤니티 ‘런콥’에서 활동 중인 김형식 부장은 “요즘 발가락 양말은 러너 뿐 아니라 운동선수들도 많이 찾는다”면서 “발가락 생김새에 따라 운동할 때 물집이 잡히는 문제를 잡아주기 때문”이라고 했다. 다만 “무조건 발가락 양말이 좋다기보다 자신의 운동 스타일에 맞춰 양말 두께, 길이, 안정감 등을 모두 고려해야 한다”고 조언했다.

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