‘사의 표명’ 정성호 “제 거취는 중요한 문제 아냐···국익 위해 일하는 대통령에 관심 가져야”

최근 청와대에 사의를 표명한 정성호 법무부 장관이 27일 “제 거취는 중요한 문제가 아니다”라고 말했다.

정 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석하며 ‘보완수사권 폐지 당론 때문에 사의를 표명했냐’는 취재진의 질의에 “대통령이 외국에 국익을 위해 일하러 갔는데 이런 이야기를 하면 적절치 않다”며 이같이 말했다.

정 장관은 취재진이 ‘관심 사안이라 묻는다’고 하자 “취재진의 관심 사항이지 국민의 관심 사항은 아니다”고 말했다. 또 ‘대통령에게 직접 사의 표명을 하지 않았냐’는 취재진의 질의에도 정 장관은 “다른 말씀은 드릴 게 없다”며 “중요한 건 국익을 위해 대통령이 열심히 일하는데, 이런 부분에 국민이 관심을 갖고 해야 한다”고 말했다.

정 장관은 ‘대통령이 돌아오면 사의 표명을 할 것이냐’는 질문에 대해서 답하지 않고, 법사위 회의장으로 들어갔다.

앞서 정 장관은 최근 청와대 참모들을 통해 장관직을 떠나 당으로 복귀하고 싶다는 의사를 전했다. 정 장관은 지난 25일 연합뉴스에 “더 이상 (법무부에서) 할 일도 없고, 더 할 의지도 없다”고 밝혔다.