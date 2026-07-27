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‘사의 표명’ 정성호 “제 거취는 중요한 문제 아냐···국익 위해 일하는 대통령에 관심 가져야”

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본문 요약

최근 청와대에 사의를 표명한 정성호 법무부 장관이 27일 "제 거취는 중요한 문제가 아니다"라고 말했다.

또 '대통령에게 직접 사의 표명을 하지 않았냐'는 취재진의 질의에도 정 장관은 "다른 말씀은 드릴 게 없다"며 "중요한 건 국익을 위해 대통령이 열심히 일하는데, 이런 부분에 국민이 관심을 갖고 해야 한다"고 말했다.

정 장관은 '대통령이 돌아오면 사의 표명을 할 것이냐'는 질문에 대해서 답하지 않고, 법사위 회의장으로 들어갔다.

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‘사의 표명’ 정성호 “제 거취는 중요한 문제 아냐···국익 위해 일하는 대통령에 관심 가져야”

입력 2026.07.27 10:58

수정 2026.07.27 11:06

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  • 강한들 기자

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정성호 법무부 장관이 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정성호 법무부 장관이 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

최근 청와대에 사의를 표명한 정성호 법무부 장관이 27일 “제 거취는 중요한 문제가 아니다”라고 말했다.

정 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석하며 ‘보완수사권 폐지 당론 때문에 사의를 표명했냐’는 취재진의 질의에 “대통령이 외국에 국익을 위해 일하러 갔는데 이런 이야기를 하면 적절치 않다”며 이같이 말했다.

정 장관은 취재진이 ‘관심 사안이라 묻는다’고 하자 “취재진의 관심 사항이지 국민의 관심 사항은 아니다”고 말했다. 또 ‘대통령에게 직접 사의 표명을 하지 않았냐’는 취재진의 질의에도 정 장관은 “다른 말씀은 드릴 게 없다”며 “중요한 건 국익을 위해 대통령이 열심히 일하는데, 이런 부분에 국민이 관심을 갖고 해야 한다”고 말했다.

정 장관은 ‘대통령이 돌아오면 사의 표명을 할 것이냐’는 질문에 대해서 답하지 않고, 법사위 회의장으로 들어갔다.

앞서 정 장관은 최근 청와대 참모들을 통해 장관직을 떠나 당으로 복귀하고 싶다는 의사를 전했다. 정 장관은 지난 25일 연합뉴스에 “더 이상 (법무부에서) 할 일도 없고, 더 할 의지도 없다”고 밝혔다.

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