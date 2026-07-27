산업부 “2038년까지 천연가스 국내 수요 연평균 0.94% 하락”

제16차 장기 천연가스 수급계획 확정·공고 기준수요 올해 4591만t→2038년 4100만t ‘수급관리수요’는 연평균 0.01% 소폭 증가 2038년까지 최대 887만t 저장 용량 확보 방침

정부가 올해부터 2038년까지 천연가스 국내 수요가 연평균 0.94% 하락할 전망이라고 밝혔다. 중동 사태를 계기로 천연가스 비축 체계도 강화하기로 했다.

산업통상부는 27일 ‘제16차 장기 천연가스 수급계획’을 확정해 공고했다. 올해부터 2038년까지 장기 천연가스 수요 전망과 도입 전략, 수급 관리, 인프라 확충 계획 등이 담겼다.

산업부는 먼저 천연가스 수요(기준수요)가 올해 4591만t에서 2038년 4100만t으로 연평균 0.94% 떨어질 것으로 내다봤다. 구체적으로 도시가스용 수요는 올해 2356만t에서 2038년 2816만t으로 연평균 1.50% 증가하고, 발전용 수요는 지난해 2월 발표한 제11차 전력수급기본계획(전기본) 등을 고려하면 올해 2235만t에서 2038년 1284만t으로 감소할 가능성이 있다고 설명했다.

발전용 천연가스 안정적 수요 관리를 위해 기준수요 전망과 별도로 수급관리수요 전망도 발표했다. 수급관리수요는 국내총생산, 기온, 기저발전 이용률 등의 변수를 반영한 개념이다. 정부는 이를 장기 천연가스 도입 계약과 공급 인프라 확충 근거로 활용한다.

수급관리수요 전망에 따르면 천연가스 수요는 올해 4762만t에서 2038년 4767만t으로 연평균 0.01% 소폭 증가할 것으로 조사됐다. 산업부는 “반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트 추진 등에 따른 천연가스 발전용 수요 변동은 제12차 전기본 확정 결과를 반영해 수정·보완 발표할 계획”이라고 밝혔다.

산업부는 또 국제 에너지 시장 불확실성 대응을 위해 국가 천연가스 비축 체계를 강화하겠다고 밝혔다. 먼저 공공 중심의 비축 체계에 자가소비용 직수입자 등 민간 참여를 확대하는 방안을 추진한다.

신규 건설 부담을 최소화하기 위해 기존 공공 인프라를 활용하겠다는 방침도 밝혔다. 신규 건설 부담을 최소화하기 위해 기존 공공 인프라를 적극적으로 활용할 계획이다.

천연가스 공급 인프라 구축에도 힘을 쏟는다. 산업부는 민간기지 저장 탱크 증설 등 2038년까지 최대 887만t의 저장 용량을 확보하겠다고 밝혔다. 도시가스 추가 수요 지역에 564㎞ 천연가스 주배관을 추가로 건설해 안정적인 도시가스 공급을 돕는다.

산업부는 “도시가스 추가 수요 지역에 대해 경제성·공공성 등을 종합적으로 고려해 배관 수급 지점을 개설하고, 도시가스 공급이 어려운 지역에 대해선 지역 수요와 경제성 등을 고려해 액화석유가스(LPG) 배관망 사업을 확대 추진한다”고 설명했다.