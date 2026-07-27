서울 금천구가 부동산중개사무소를 활용한 무더위 휴식공간을 총 25곳으로 확대해 운영한다고 27일 밝혔다.

금천구는 지난해 관내 부동산중개사무소 13곳을 무더위 휴식공간으로 운영해 호응을 얻었다. 올해는 지난해 참여했던 12곳(폐업 1곳 제외)에 더해 13곳을 추가로 지정해 총 25곳을 운영한다. 주민들이 집이나 일터 가까운 곳에서 잠시 쉬어갈 수 있도록 생활권 내 민간 공간을 활용한 것이 특징이다.

무더위 휴식공간은 다음달 1일부터 9월30일까지 운영된다. 운영시간은 참여 중개사무소 영업시간인 오전 10시부터 오후 6시까지다. 폭염특보가 발효되는 등 무더운 날 주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

참여 중개사무소에는 에어컨·선풍기 등 냉방시설과 휴식 의자, 무료 생수 등을 마련했다. 출입문에는 ‘무더위 휴식공간’ 안내 스티커를 부착해 주민들이 쉽게 이용할 수 있도록 했다. 참여 중개사무소 현황은 금천구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최기찬 금천구청장은 “공인중개사들의 자발적인 참여 덕분에 주민들이 생활권 가까이에서 더위를 피할 수 있는 공간이 늘어났다”며 “주민들이 체감할 수 있는 생활밀찰형 폭염 대책을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.