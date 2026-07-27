불법 도박사이트 수사하던 경찰, 청각장애인 대포통장 유통 조직까지 소탕···172명 무더기 검거

불법 도박사이트를 수사하던 경찰이 청각장애인들의 대포계좌를 대량 유통한 조직을 추가 적발해 모두 172명을 검거하고, 이 중 6명을 구속했다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 2024년 1~5월 부산 남구의 한 오피스텔에서 해외 서버를 이용해 53억 원 규모의 불법 도박사이트를 운영한 일당(도박공간 개설·상습 도박 혐의 등)을 수사해 55명을 검거하고, 이 중 사이트 운영자 2명과 최대 3억2000만 원을 베팅한 고액·상습 도박자 3명 등 5명을 구속했다고 27일 밝혔다.

경찰은 이들의 입출금 내역을 확인하던 중 계좌 명의자 상당수가 청각장애인이라는 사실을 포착하고 추가 수사에 나섰다. 경찰 조사에서 청각장애인들은 “직접 도박을 하지 않았고, 돈을 받고 계좌를 넘겼다”는 내용의 진술을 한 것으로 알려졌다.

청각장애인들의 계좌 모집을 주도한 것은 통역사 A씨인 것으로 경찰 조사에서 드러났다. A씨는 홀덤펍에서 알게 된 ‘양방도박’ 조직 관리자 B씨로부터 계좌 모집을 제안받고, 청각장애인들에게 “거래 실적을 쌓아 신용도를 높여 주겠다”며 계좌를 모집한 것으로 확인됐다.

양방도박은 가능한 모든 경우의 수에 돈을 걸어 손해를 최소화하고, 도박사이트가 제공하는 입금 보너스 등을 받아 챙기는 수법이다.

경찰은 통역사 A씨를 구속하고, 계좌를 제공한 청각장애인 87명을 포함한 대포통장 유통 가담자 92명을 전자금융거래법 위반 혐의로 검거했다. 또 불법 도박사이트에서 3200억 원 규모의 양방도박을 한 관리자 B씨와 C씨 등 조직원 25명을 전원 검거했다.

부산경찰청 관계자는 “장애인 등 취약계층을 대상으로 한 대표적인 금융 범죄 수법”이라며 “도박을 하지 않더라도, 통장을 빌려주는 것만으로도 처벌받을 수 있어 주의가 필요하다”고 말했다.