산·학·연·관 지식재산 전문가들 한 자리에···‘지식재산 전략포럼’ 출범

각계 전문가와 기업 최고경영자들이 모여 산업·기술 환경 변화에 따른 지식재산 현안을 논의하는 포럼이 구성됐다.

지식재산처와 한국공학한림원은 27일 서울 강남구 조선팰리스에서 지식재산(IP) 민관협력 플랫폼인 ‘지식재산 전략포럼’ 출범식을 열었다.

지식재산 전략포럼은 인공지능(AI) 대전환과 기술패권 경쟁 속에서 기술주권 확보의 핵심전략으로 자리잡고 있는 IP 현안을 논의하고 국가 발전전략을 제시하기 위해 구성된 플랫폼이다.

이날 출범한 포럼 위원장은 특허청장을 지낸 성윤모 전 산업통상자원부 장관이 맡았고, 기업 최고경영자와 정부·연구계·법조계 전문가들이 포럼 운영위원으로 참여한다.

지식재산 전략포럼은 이날 출범식과 함께 ‘AI를 활용한 기술개발, 어느 정도까지 특허로 보호할 것인가’를 주제로 한 제1회 포럼도 개최했다. 연구개발 분야에서도 AI 활용이 확산되는 상황에서 AI를 도구로 사용한 발명에 대해 인간의 창작적 기여를 어떻게 판별할 것인가 등을 논의하는 자리였다. 지식재산 전략포럼은 앞으로 연간 3~4차례 포럼을 열고, 논의 결과를 이슈페이퍼로 발간해 IP 정책수립의 기초자료로 활용될 수 있도록 할 예정이다.

성윤모 위원장은 “AI와 반도체 등을 중심으로 한 기술패권 경쟁 시대에 IP는 국가의 생존을 결정짓는 핵심 전략자산”이라며 “지식재산 전략포럼이 산업계 현장의 목소리를 정책으로 연결하고, 글로벌 IP 강국으로 도약하기 위한 국가전략 설계에 핵심적 가교 역할을 수행하도록 하겠다”고 말했다.