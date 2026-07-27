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[속보] 정성호 “건강 상태 매우 좋지 않아…새 술은 새 부대에 담아야”

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본문 요약

장관직 사의를 표명한 정성호 법무부 장관이 27일 자신의 거취와 관련해 "개인적인 이야기이지만 지금 건강 상태가 매우 좋지 않다"며 "그런 측면을 고려해 대통령 주변에 계신 분들과 의논을 해왔다"고 밝혔다.

정 장관은 공소청과 중대범죄수사청 신설로 "검찰개혁이 한 95%는 달성됐다"며 "큰 틀에 있어서 검찰 개혁이 대부분 완료됐기 때문에 개인적 생각으로는 새 술은 새 부대에 담아야 되지 않겠느냐"고 말했다.

정 장관은 " 총리가 보완수사권 폐지를 발표하기 전부터 생각해왔다"며 "최근에 와서는 수개월 동안 상당히 심각한 수면 장애가 있고 개인적 문제이기 때문에 말씀드리기는 좀 곤란하다"고 말했다.

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[속보] 정성호 “건강 상태 매우 좋지 않아…새 술은 새 부대에 담아야”

입력 2026.07.27 11:14

수정 2026.07.27 11:15

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정성호 법무부 장관이 27일 국회 법사위 전체회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정성호 법무부 장관이 27일 국회 법사위 전체회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장관직 사의를 표명한 정성호 법무부 장관이 27일 자신의 거취와 관련해 “개인적인 이야기이지만 지금 건강 상태가 매우 좋지 않다”며 “그런 측면을 고려해 대통령 주변에 계신 분들과 의논을 해왔다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석해 자신의 거취에 대해 “대통령께서 국익을 위해서 지금 외교 중에 있다”며 “법무부 장관의 사의 문제가 이런 기간에 어떤 관심이 되는 것은 적절치도 않다고 보고 있다”고 말했다. 정 장관은 “언론에 저희 거취와 관련된 기사가 나온 것은 저도 상당히 뜻밖”이라고 말했다.

정 장관은 공소청과 중대범죄수사청 신설로 “검찰개혁이 한 95%는 달성됐다”며 “큰 틀에 있어서 검찰 개혁이 대부분 완료됐기 때문에 개인적 생각으로는 새 술은 새 부대에 담아야 되지 않겠느냐”고 말했다.

정 장관은 “(사임은) 총리가 보완수사권 폐지를 발표하기 전부터 생각해왔다”며 “최근에 와서는 수개월 동안 상당히 심각한 수면 장애가 있고 개인적 문제이기 때문에 말씀드리기는 좀 곤란하다”고 말했다.

일각에서는 평소 보완수사권 일부 존치 필요성을 주장해온 정 장관이 여당에서 보완수사권 전면 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안 처리 방침을 확정하자 사의를 표했다고 해석하고 있다.

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