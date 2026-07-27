장마 뒤 본격 무더위···서울시 “폭염 대응 총력”

서울시가 장마 후 본격적인 무더위가 시작됨에 따라 폭염 총력 대응에 나선다고 27일 밝혔다.

우선 노숙인·쪽방주민·고령층 등 폭염 취약계층 지원을 강화한다. 서울시는 현재 노숙인과 쪽방주민을 대상으로 응급구호반과 특별대책반을 운영 중이다. 노숙인 전용 무더위쉼터와 쪽방촌 주민을 위한 더위 대피소도 제공하고 있다.

폭염특보 발효 시 독거 어르신과 장애인, 만성질환자 등 건강취약계층을 대상으로 전화와 직접 방문을 통해 안부를 살핀다. 생계가 어려운 가구에는 서울형 긴급복지와 에너지바우처 등을 연계해 지원한다.

야외·이동노동자에 대한 보호도 강화한다. 건설공사장과 공공일자리 사업장, 환경미화 등 폭염 취약사업장을 대상으로 온열질환 예방수칙 준수 여부를 집중적으로 확인한다. 폭염주의보에는 작업시간 조정과 옥외작업 단축을 권고하고, 폭염경보 발효시에는 무더위 시간대(오후 2~5시) 옥외작업을 원칙적으로 중지한다. 폭염중대경보 발효 시에는 긴급조치를 제외한 옥외작업을 원칙적으로 중지하도록 한다.

배달기사와 대리운전기사 등 이동노동자를 위해 이동노동자쉼터 30곳을 운영하고, 7~8월 혹서기에는 운영시간을 연장한다.

서울시는 “특별교부세를 활용해 노숙인·쪽방주민과 이동노동자 대상 보호·냉방물품 제공, 무더위쉼터·쿨링포그(물안개를 분사해 주변 온도를 낮추는 시스템) 운영 등을 지원해 폭염 장기화에 따른 취약계층 보호 현장 대응력을 높일 계획”이라고 말했다.

현재 서울시는 동주민센터·경로당·복지관 등 무더위쉼터 4000여곳을 운영 중이다. 폭염특보 발효 시 평일 운영시간을 연장하고 주말과 공휴일에도 개방한다.

이 기간에는 자치구 청사를 활용한 무더위 대피공간인 ‘폭염 응급대피소’(강북구 제외)를 24시간 개방한다. 서울시는 지난 23일 자치구 부구청장 회의를 통해 응급대피소 개방시간을 준수하고 현장 관리에 만전을 기해달라고 요청했다고 전했다. 앞서 경향신문은 시가 폭염 대책으로 구청 청사에 마련한 무더위쉼터를 24시간 개방한다고 밝혔지만, 제대로 운영되는 곳은 절반에 못 미치고 있다고 보도한 바 있다.

도로 중앙선에 물 분사 시설을 설치한 쿨링로드, 쿨링포그, 그늘막 등 폭염저감시설도 확대한다. 올해 새롭게 선보인 야외 무더위 대피공간 ‘해피소’는 종로구 광화문광장·도봉구 방학사계광장 등에서 운영 중으로, 총 14곳을 설치할 계획이다.

서울시는 “온열질환 예방을 위해 무더위 시간대 야외 활동을 자제하고 충분한 수분을 섭취해야 한다”며 “어지럼증이나 두통 등 이상 증상이 나타나면 즉시 시원한 곳에서 휴식을 취하고 증상이 지속될 경우 의료기관 도움을 받아야 한다”고 말했다.