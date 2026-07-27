제주, 비는 안내리고 폭염만···초기 가뭄 증상에 종합상황실 가동 돌입

제주, 24일부터 농작물 가뭄대책 전담팀 운영 동부 중심 농업용수 공급·단계별 비상 대응 추진

제주 전역에 폭염이 이어지면서 일부 지역을 중심으로 초기 가뭄 증상이 나타나고 있다. 제주도는 ‘농작물 가뭄대책 TF팀 종합상황실’을 가동하고 농업용수 공급과 농작물 생육 관리에 나섰다.

27일 제주도에 따르면 지난 23일 기준 도내 39곳의 토양수분을 관측한 결과, 남부지역을 제외한 동부·서부·북부 등 대부분 지역에서 ‘부족’ (11곳), ‘조금 부족’(5곳)이 확인됐다.

이달 6일 제주시 동부 지역에 도내 첫 폭염특보가 발효된 이후 고온 현상이 장기화된 데다 육지부와 달리 비가 내리지 않아 강수량이 부족해진 탓이다. 올해 제주지역은 장마 기간 역시 20일로, 평년(32.4일)보다 12.4일 짧았다.

이는 농작물 생육 저하와 농업용수 부족에 대한 우려로 이어지고 있다. 현재 구좌읍 등 제주 동부 지역에서는 당근 파종이 이뤄지고 있다. 제주지역 당근은 7월 하순부터 8월 중순까지 파종이 이뤄지고, 발아 전 까지 흙이 마르지 않게 유지돼야 하는데 가뭄이 지속될 경우 생육에 심각한 차질을 빚을 수 있다.

더욱이 당분간 제주는 북태평양고기압의 가장자리에 들며 대체로 맑은 날씨가 이어질 전망이다. 다가오는 주말까지도 비 예보가 없는 등 폭염이 계속될 것으로 예상되고 있다.

도는 이 같은 폭염 장기화, 초기 가뭄 대응을 위해 농축산식품국장을 실장으로 종합상황실을 구성하고, 지난 24일부터 가동에 들어갔다.

상황실은 가뭄 진행 정도에 따라 단계별 대응 체계를 운영한다. 1단계에서는 토양수분과 농작물 생육상황을 상시 점검하며 농업용 시설·장비를 지원하고, 마을 급수탑과 지역별 저수지를 활용한 급수대책도 추진한다.

2단계에서는 종합상황실을 비상근무체제로 전환한다. 가뭄 심화지역에는 급수차량과 물탱크, 양수기 등을 집중 지원한다.

상황실은 특히 당장 농업용수 수요가 집중되는 동부 지역을 중심으로 지원을 강화한다. 구좌읍 일대 급수탑을 개방하고 공용 물백을 설치한다. 용수 부족이 심화되면 급수 차량과 인력을 현장에 신속히 투입할 계획이다.

위성곤 제주지사도 이날 오후 서귀포시 표선면 성읍저수지를 방문해 저수량과 농업용수 공급 상황을 점검한다.

위 지사는 “일부 지역에서 초기 가뭄 징후가 확인된 만큼 대응 시기를 놓치지 않아야 한다”면서 “특히 월동채소 파종으로 농업용수 수요가 집중되는 동부지역에 필요한 용수와 급수장비를 적기에 지원하겠다”고 말했다.