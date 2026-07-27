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닷새 만에 진화된 인천 쿠팡물류센터 28일 합동 현장감식

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본문 요약

지난 18일 발생해 닷새 만에 화재가 진압된 인천 쿠팡 물류센터에 대한 합동 현장감식이 28일 진행된다.

소방청과 국립소방연구원 등으로 구성된 '중앙 화재 합동조사단' 도 현장 감식을 통해 물류센터 화인과 구조적 취약성, 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

인천 소방본부 관계자는 "불이 난 쿠팡 물류센터에 대한 내부 안전진단을 완료했고, 합동 현장감식에는 구조기술사가 동행해 안전점검 후 감식을 진행할 예정"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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닷새 만에 진화된 인천 쿠팡물류센터 28일 합동 현장감식

입력 2026.07.27 11:32

수정 2026.07.27 11:36

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  • 박준철 기자

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지난 18일 불이 난 인천 쿠팡 32물류센터에 소방당국이 고가사다리차를 이용해 불을 끄고 있다. 인천시 소방본부 제공

지난 18일 불이 난 인천 쿠팡 32물류센터에 소방당국이 고가사다리차를 이용해 불을 끄고 있다. 인천시 소방본부 제공

지난 18일 발생해 닷새 만에 화재가 진압된 인천 쿠팡 물류센터에 대한 합동 현장감식이 28일 진행된다.

인천시 소방본부와 인천경찰청은 28일 오전 10시부터 불이 났던 서해구 쿠팡 32물류센터에서 소방본부와 서부소방서, 국립소방연구원, 국립과학수사연구원, 한국전기안전공사 등 관계기관 합동 현장감식이 진행될 예정이라고 27일 밝혔다.

경찰이 구성한 ‘석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀’은 이번 감식에서 물류센터 6층에서 처음 시작된 화재 원인과 화재 확산 이유를 확인하는 데 수사력을 집중할 계획이다.

앞서 경찰은 화재 초기 상황을 확인하기 위해 쿠팡 관계자들을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 또한 최초 발화 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상를 확보하기 위한 절차를 밟고 있다.

인천시 소방본부는 물류센터 6층 3단 선반에 보관 중이던 적재 물품에서 불이 처음 시작한 것으로 추정하고 있다.

소방청과 국립소방연구원 등으로 구성된 ‘중앙 화재 합동조사단’ 도 현장 감식을 통해 물류센터 화인과 구조적 취약성, 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

인천 소방본부 관계자는 “불이 난 쿠팡 물류센터에 대한 내부 안전진단을 완료했고, 합동 현장감식에는 구조기술사가 동행해 안전점검 후 감식을 진행할 예정”이라고 말했다.

인천 쿠팡 물류센터 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 6층에서 발생해 109시간 40여분 만인 지난 22일 오후 8시 35분쯤 완전히 진화됐다. 불이 난 쿠팡 32물류센터는 지하 1층, 지상 8층, 연면적 29만9천㎡ 규모이다.

불이 나자 물류센터 직원 121명을 자력 대피했고, 불을 끄던 소방관 2명이 연기흡입과 탈진으로 병원 치료를 받았다.

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