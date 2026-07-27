강원도, 접경 지역 군사규제 개선 건의···39.35㎢에 대한 개선 중점 요청

축구장 약 5512개에 해당하는 규모

강원도는 축구장 약 5512개에 해당하는 규모인 39.35㎢에 대한 접경 지역 군사규제를 해제·완화해 달라는 내용의 개선안을 국방부와 관할 군부대에 공식 건의했다고 27일 밝혔다.

이번 건의는 올해 말로 예정된 국방부 군사시설 보호 심의위원회를 앞두고 접경 지역 주민의 재산권 제약을 줄이고 지역개발 여건을 개선하기 위해 추진됐다.

강원도는 정주 여건 개선과 지역개발이 시급한 접경 지역 39.35㎢에 대한 규제 개선 개선을 중점적으로 요청했다.

강원도 접경 지역은 춘천과 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 속초 등 7개 시·군이다.

이 가운데 군사규제구역은 철원·화천·양구·인제·고성 등 5개 군에 집중돼 있다.

이들 5개 군의 군사규제 면적은 총 2331.62㎢로, 전체 행정구역 면적 4814.67㎢의 48.42%에 달한다.

강원도는 군사규제로 인해 주민들이 영농 활동과 건축물 신·증축, 재산권 행사 등에 제약을 받는 만큼 규제가 개선되면 기업 유치와 지역개발에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

강원도 내 군사규제 해제·완화 면적은 2021년 6.6㎢, 2023년 36.19㎢, 2024년 3㎢, 2025년 12.98㎢에 이어 올해 1월과 7월 각각 9.17㎢와 6.39㎢ 등으로 점차 확대되고 있다.

강원도는 이번 건의가 받아들여지면 최근 발표된 민간인 출입통제선 북상과 맞물려 접경 지역 규제 완화에 속도가 붙을 것으로 기대한다.

우상호 강원도지사는 이날 통일부 주관 ‘접경 지역 평화 안전 연석회의’에 참석해 중앙정부에 규제 개선안 수용을 요청했다.

우 지사는 “군사규제 개선은 주민 불편을 해소하고 재산권을 보장하는 것은 물론 접경 지역의 지속 가능한 발전을 위한 핵심 과제”라며 “중앙정부와 협력해 접경 지역의 지속 가능한 발전을 이끌어가겠다”고 말했다.