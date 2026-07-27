단양으로 예술피서 오세요···만종리대학로극장, 악극 <살구꽃어머니> 공연

충북 단양의 귀촌극단 ‘만종리대학로극장’이 한국전쟁 직후 지역 주민들 애환을 담은 악극을 선보인다.

이 극장은 오는 31일부터 다음 달 3일까지 단양군 영춘면 별방리 ‘예술을 배달하는 우체국’에서 악극 <살구꽃어머니>를 공연한다고 27일 밝혔다.

이번 악극은 허성수 만종리대학로극장 감독이 귀촌 후 지역 주민들의 삶을 직접 듣고 기록한 이야기를 바탕으로 만든 작품이다. 한국전쟁 당시 단양에서 태어난 주인공이 가수의 꿈을 품고 서울로 향하지만 수많은 시련 끝에 결국 고향으로 돌아와 노래한다는 이야기다.

허 감독은 지난해 단양지역 순회공연에서 주민들의 큰 호응을 얻었던 이 작품을 올해 다듬어 다시 무대에 올린다. 이 기간 낭독극 <엄마를 부탁해>도 펼쳐진다.

만종리대학로극장은 별방우체국 마당에서 이번 악극을 선보인다. 이곳은 1999년 폐국한 우체국으로 2019년부터 만종리대학로극장 소공연장·연극 연습 공간으로 활용되고 있다.

공연 후에는 일명 만종리대학로극장 예술 포차가 열린다. 극단 측은 단원들이 직접 농사지은 옥수수·감자를 제공한다. 치킨과 맥주도 맛볼 수 있다.

만종리대학로극장은 서울 대학로의 치솟는 임대료를 피해 2015년 4월 허 감독의 고향인 단양군 영춘면 만종리로 귀촌했다. 이들은 농업과 연극을 병행하며 활동 중이다. 귀촌 이후 지금까지 40여 편의 작품을 800여 차례 지역주민들에게 선보였다.

허 감독은 “도시에서는 돈을 내고도 얻기 힘든 경험을 하기 위해 도시민들이 매년 여름 만종리를 찾아 공연을 감상하고 있다”며 “관객들이 만종리에서 배우들과 한자리에 둘러앉아 이야기꽃을 피우는 ‘예술피서’를 즐겼으면 한다”고 말했다.