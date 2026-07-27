“불법체류 단속 시 인권준칙 준수해야”…인권위, 출입국사무소에 직무교육 권고

국가인권위원회는 26일 미등록외국인 단속 과정에서 적법절차를 지키지 않고 부당하게 강제력을 행사한 직원들을 대상으로 직무교육을 실시하라고 A출입국외국인사무소장에게 권고했다.

외국인인 B씨는 적법한 체류 자격이 있음에도 지난해 6월 한 식료품점에서 A출입국외국인사무소 직원들이 단속 고지나 신분 확인 없이 수갑을 채우려 하는 등 부당하게 강제력을 행사했다며 인권위에 진정을 제기했다.

A출입국외국인사무소는 사건 발생 지역이 불법 취업 외국인이 많은 곳인 데다 진정인이 커터칼을 들고 작업 중이어서 안전사고 예방 차원으로 제압했다고 주장했다.

인권위가 식료품점 내부 CCTV 영상 등을 확인한 결과 A출입국외국인사무소 직원들은 진정인의 적법한 체류 자격 여부를 확인하지 않았고, 커터칼을 들고 있다는 사실만으로 수갑을 소지한 채 B씨의 두 손을 제압한 것으로 나타났다. 인권위는 이를 B씨의 신체의 자유를 침해한 것으로 판단했다.

인권위는 “피진정인들이 단속 업무를 수행하면서 준수해야 할 ‘출입국관리법’과 ‘출입국사범 단속 과정의 적법절차 및 인권보호 준칙’을 준수하지 않은 것”이라고 밝혔다.