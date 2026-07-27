세월호·이태원 참사 온라인 ‘2차 가해’ 112명 검거…경찰 전담수사로 ‘댓글’ 감소 추세

경찰이 사회적 참사에 대한 2차 가해 범죄를 1년간 전담 수사해 112명을 검거했다. 전담 수사과가 신설된 뒤 2차 가해 댓글은 줄어드는 추세다.

경찰청 국가수사본부 2차가해범죄수사과는 지난해 7월부터 이달까지 1년간 112명을 검거하고 이 가운데 3명을 구속했다고 28일 밝혔다. 2차 가해 사건 별로는 이태원 참사 179건, 세월호 참사 34건, 기타 31건, 여객기 참사 28건 순으로 많았다.

경찰은 수사와 별도로 2차 가해 게시물 6091건에 대한 삭제·차단도 요청했다. 삭제 요청은 반대로 세월호 참사 관련이 3550건으로 가장 많았다. 이어 이태원 참사(1181건), 기타(1100건), 여객기 참사(260건) 순이었다.

2차가해범죄수사과는 참사 피해자와 유가족을 향한 2차 가해에 엄정 대응하기 위해 지난해 7월28일 국수본에 신설된 전담 조직이다.

전담부서 출범 이후 2차 가해 댓글 비율은 꾸준히 줄었다. 경찰청이 지난해 5월부터 올해 6월까지 포털에 게시된 참사 관련 댓글을 분석한 결과, 출범 전(지난해 5월~7월) 28%이던 2차 가해 댓글 비율은 출범 이후(지난해 8월~올해 6월) 19.8%로 8.2%포인트 낮아졌다.

구속 사례가 알려질 때마다 비율은 더욱 감소했다. 지난 1월 10·29 이태원참사 유가족에게 2차 가해 게시글을 쓴 60대 남성이 구속되자 비율은 25%에서 23%로 내려갔다. 지난 4·5월 구속 사례가 잇따라 알려진 뒤에도 19%에서 17%로 감소세가 이어졌다.

국민 설문조사에서도 긍정적인 평가가 많았다. 경찰이 국민참여 플랫폼인 ‘국민생각함’으로 실시한 설문조사에서 응답자 883명 중 61.9%가 “경찰 활동이 2차 가해 행위의 형사처벌 인식을 높이는 데 이바지했다”고 평가했다. 처벌 강화와 교육·홍보 확대 등이 향후 과제로 꼽혔다.

박우현 경찰청 사이버수사심의관은 “2차 가해는 피해자와 유가족에게 또 다른 상처를 주는 중대한 범죄”라며 “앞으로도 적극적인 대응을 통해 2차 가해 없는 안전한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.