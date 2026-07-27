서울경찰청장 “체육회가 올공 경기장 진입하겠면 적극 협조…시민 안전 최우선 고려해 조치”

경찰이 50일 넘게 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 대한체육회가 진입을 요청하면 적극 협조하겠다고 밝혔다. 앞서 대한체육회도 이번주 중 경찰에 재진입을 요청하겠다고 밝혀 조만간 개표소 진입이 시도될 것으로 보인다.

박정보 서울경찰청장은 27일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “경찰 입장에서는 시민 안전을 최우선으로 고려할 수밖에 없는 상황이기 때문에 이런 (봉쇄) 상황이 지속되고 있다”며 “체육회에서 (경기장에) 진입하겠다고 하면 적극 협조하겠다”고 말했다.

앞서 대한체육회는 지난 25일 보도자료를 내고 “체육행정 공백을 해소하기 위해 다음주 중 사무공간 복귀를 다시 추진한다”며 “재진입에 앞서 (경찰 등) 관계기관에 안전 확보와 질서 유지를 위한 협조 및 현장에서 불필요한 충돌이 발생하지 않도록 사전 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다. 체육회 산하 9개 종목 단체는 봉쇄 시위가 시작된 지난달 5일부터 두달 가까이 경기장 안에 있는 사무실을 출입하지 못하고 있다.

박 청장은 “체육회가 정상적 업무를 하지 못하고 있는 데 대해 안타깝게 생각한다”며 “당연히 국민의 참정권 침해에 대한 의사 표현이 중요하지만 체육회 업무도 보호받아야 할 중요한 권리”라고 말했다. 그는 그러면서 “(재진입 요청 시) 시민 안전을 최우선 고려해야 하기 때문에 현장 상황을 판단해 조치하겠다”고 했다.

박 청장은 구체적인 진입 지원 방안에 대해 “(시위 참가자들이) 막고 물리적 충돌이 생기는 경우 여러 선택지가 있다”며 “(참가자들을) 제압할 수도 있고, 시민 안전 측면에서 우리가(경찰이) 더 나서서는 안 되는 상황이 될 수 있어서 굉장히 유동적”이라고 말했다. 그는 “현장 상황을 고려해야 해 확정적으로 말씀드리기 어렵다”고 말했다. 체육회 측과 재진입 관련 계획을 공유하고 있지 않다고도 했다.

경찰은 집회 상황이 폭염 등을 맞아 소강상태에 접어든 것으로 파악하고 있다. 박 청장은 “지난 2일 국회 국정조사특별위원회의 현장 조사를 기점으로 모이는 인원과 112 신고, 수사 대상 사건도 굉장히 많이 줄었다”고 말했다. 그는 “주말에는 통상 많이 모일 때 1500명에서 3000명 정도 모였는데, 지난주엔 1000명 조금 넘게 모였다”며 “올림픽공원에 오는 시민들도 많이 지치고 열기가 많이 떨어진 것 같다”고 했다.

재진입을 예고한 대한체육회는 오는 28일 국회에서 봉쇄 사태에 대한 국회의 조속한 해결을 촉구하는 기자회견을 열겠다고 이날 언론 공지를 통해 밝혔다.