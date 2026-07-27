‘쌓는 펀드’서 ‘키우는 펀드’로…“한국 국부펀드, AI 등 장기 전략자산 투자 집중해야”

세계적인 기술패권 경쟁에서 국내 산업의 경쟁력을 확보하려면 한국의 국부펀드도 단순히 자산을 굴리고 쌓는 역할을 넘어 전략산업과 공급망을 키우는 국가전략자본으로 거듭나야 한다는 제언이 나왔다. 세계 주요 국부펀드들이 이미 단순 자산 운용을 넘어 첨단전략산업과 공급망을 선점하는 국가전략자본으로 움직이고 있기 때문이다.

대한상공회의소가 28일 발표한 ‘주요국 국부펀드 현황 및 시사점’ 보고서를 보면, 2025년 말 기준 글로벌 국부펀드 순자산총액(AUM)은 15조 달러로 2000년(1조 달러)에 비해 15배 증가했다. 한국투자공사(KIC)가 운용하는 국부펀드는 AUM 2320억 달러로 세계 14위 수준이다. 글로벌 국부펀드 분석기관 Global SWF에 따르면 2025년 한 해에만 11개의 국부펀드가 새로 설립되는 등 그 수와 역할이 지속적으로 확대되는 추세다.

보고서는 “한국도 이 흐름에 올라타야 하며, 특히 민간과 정책금융이 구조적으로 감당하기 어려운 초장기·대규모 투자에 집중해야 한다”며 “정부가 지난 14일 기존 국부펀드인 KIC 펀드에 전략투자계정을 신설하고 종합형 국부펀드로 확대·개편 계획을 발표했는데 이러한 역할에 맞게 설계되기를 기대한다”고 밝혔다.

보고서는 전 세계 국부펀드를 운용목적에 따라 경제개발 펀드(자국 전략산업 육성), 저축성 펀드(미래세대 이전), 안정화 펀드(외부충격 완충) 등 3가지로 구분했다. 현재 운용자산 상위권에는 노르웨이 GPFG(1위), 중국 SAFE IC(2위)·CIC(3위), UAE ADIA(5위) 등 저축성 펀드들이 주로 포진해 있다. 하지만 최근에는 사우디아라비아 PIF(4위), 싱가포르 테마섹(10위), UAE 무바달라(11위) 등 경제개발 펀드가 AI, 반도체, 신재생에너지 등 첨단 분야 투자를 확대하며 국부펀드의 역할 변화를 주도하고 있다.

보고서는 한국의 경우 잠재성장률 하락, 기술패권 경쟁, 공급망 불안에 대응하기 위해 경제개발 기능을 강화한 종합형 국부펀드 도입을 서두르되, 공적 투자기구와의 역할분담을 명확히 할 필요가 있다고 밝혔다. 민간 운용사 주도로 투자를 결정하고 만기에 청산되는 국민성장펀드와 달리 국부펀드는 국가 차원의 초장기 투자에 집중해야 한다는 설명이다. 해외 핵심광물 광산 지분 확보, 원천기술 기업 인수·합병(M&A), AI 전력망 등 수십 년이 걸리는 전략자산에 국부펀드를 집중시켜야만 확실한 시너지를 낼 수 있다는 지적이다.

보고서는 경제개발 펀드의 구체적 사례로 싱가포르 테마섹, 사우디 PIF, UAE 아부다비 무바달라를 꼽았다. 테마섹과 무바달라는 정부 소유 기구이면서도 수익성을 최우선으로 하는 상업적 원칙을 철저히 지켰다. 테마섹은 최근 10년 사이 포트폴리오 가치를 두 배로 불려 5180억 싱가포르달러(약 4000억 달러)에 이르렀고, 무바달라는 최근 5년·10년 기준 연 10% 이상의 수익률을 달성했다.

특히 무바달라는 미국 AMD가 반도체 제조 부문을 분사할 때 대규모 출자로 이를 인수해(2009년) 글로벌파운드리를 설립하고, 재생에너지 기업 마스다르를 키워내는 등 UAE의 탈석유 경제 전환을 이끌었다. 해외에서 전략 자산을 직접 인수해 국내 산업 역량을 키우는 접근법은 시사하는 바가 크다. 다만 사우디 PIF의 경우 일부 대형 국책사업에 자본을 집중하다 약 80억 달러 규모의 자산 상각이 발생했는데, 이는 수익성 원칙이 밀릴 때 나타나는 리스크를 보여준다.

보고서는 한국형 국부펀드의 3가지 성공 조건으로 ‘수익 내는 전략투자’ 원칙, ‘경기 변동에 흔들리지 않는 재원 확충 구조 설계’, ‘경제 논리에 따른 투자 결정과 투명성·공적 책임성의 확보’를 제안했다. 전략적 투자영역은 국가가 정하되, 개별 투자 판단은 전문 운용기관이 독립적으로 해야 해외 전략자산 확보의 필수 조건인 국제적 신뢰를 얻을 수 있다는 설명이다.

송승혁 대한상의 금융산업팀장은 “글로벌 기술패권 경쟁 속에서 국부펀드에 경제개발 기능을 더한 종합형 국부펀드로의 개편은 의미가 크다”며 “국민성장펀드와의 명확한 역할 분담, 그리고 수익 내는 전략투자 원칙이 맞물려 국가 핵심 전략자산에 대한 장기 투자 체계로 안착하길 기대한다”고 말했다.