경남도, ‘방산 전용 AI데이터센터 건립’ 투자 유치

경남도는 국내 방위산업의 집적지인 창원에 국내 최초 100㎿급 방위산업 전용 인공지능 데이터센터를 유치했다고 27일 밝혔다.

경남도는 이날 도정회의실에서 투자기업인 주식회사 디노티시아, 디노코어, 신화철강, 창원시가 참여해 방산 전용 인공지능 데이터센터 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

데이터센터는 창원시 의창구 팔용동 일원에 전체면적 7만4606㎡ 규모로 추진된다. 지상 5층, 지하 1층 규모의 수전용량 100㎿급 인공지능 데이터센터와 지원동이 건립되며, 방위산업 분야의 인공지능 연구개발과 데이터 활용을 위한 전용 인프라가 구축된다.

투자기업인 디노티시아와 디노코어는 인공지능 반도체 기술을 데이터센터와 연계해 방산기업의 안전한 데이터 활용을 지원할 계획이다. 신화철강은 데이터센터 개발사업 공동 참여자로 지역 산업과의 연계 확대 또는 운영 기반 조성에 참여한다.

투자 규모는 총 1조6555억원이며, 데이터센터 구축 과정에서 200명의 신규 일자리 창출을 기대하고 있다.

경남도 관계자는 “독립된 방산 전용 데이터센터가 구축되면 보안을 중요하게 여기는 방산기업들이 더 안전하게 자료를 활용할 것으로 보인다”고 말했다.