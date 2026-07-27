발전공기업 통합본사 유치 나선 충남···여야 정치권 지원사격

발전사 2개 본사·석탄화력 절반 입지 “40년 넘게 손해 감수, 석탄화력 폐지로 생존권 흔들”

정부가 추진하는 발전공기업 5개사 통합과 관련해 충남도가 통합본사 유치에 뛰어든 데 이어 지역의 여야 정치권도 지원 사격에 나섰다.

강승규(국민의힘)·문진석(더불어민주당) 의원 등 충남 지역구 국회의원 11명은 27일 서울 국회의원회관에서 ‘발전공기업 통합본사 충남 설치 촉구 성명’을 발표했다.

이들은 성명에서 “충남은 그동안 국가 전력공급이라는 대의를 위해 40년 넘게 대기오염과 송전시설 건설, 해양생태계 훼손 등 재산과 환경적 손해를 묵묵히 감내해 왔다”며 “충남 여야 국회의원은 도민의 생존권을 지키고, 국가균형발전을 실현하기 위해 정부와 국회에 발전공기업 통합본사 충남 설치를 강력 촉구한다”고 밝혔다.

이어 “충남은 대한민국 전력생산 중심지로 발전 5사 석탄화력 52기 중 28기를 보유하고 있고, 향후 21기가 폐지될 예정으로 지역경제와 도민 생존권이 송두리째 흔들리는 최대 위기 지역”이라며 발전공기업 통합 본사 설치와 함께 ‘석탄화력발전소 노동자 및 폐지 지역 지원 특별법’ 조속 제정 등을 요구했다.

정부는 현재 발전공기업 5개사를 1개 법인으로 통합하는 방안을 검토하고 있다. 기후에너지환경부가 발전공기업 구조개편에 관한 연구용역을 토대로 이달 중 최종안을 확정할 예정이다.

충남에는 현재 발전공기업 5개사 중 중부발전과 서부발전 등 2개사의 본사가 위치해 있다. 현재 가동 중인 화력발전소의 53.8%가 충남에 자리잡고 있으며, 발전 용량으로 보면 충남에서 생산되는 석탄화력 발전량이 전국의 36.7%를 차지한다.

하지만 정부의 단계적인 화력발전소 폐지 계획에 따라 충남에 있던 화력발전소 3기가 이미 폐쇄됐고, 2038년까지 21기가 추가 폐지될 예정이다. 이에 따른 인구 감소와 지역 경제 악영향 등을 타개하기 위해서는 발전공기업 통합본사가 충남에 자리잡아야 한다는 게 충남도 입장이다. 2020년 12월 보령화력 1·2호기가 폐쇄된 보령지역 인구는 당시 10만299명에서 지난달 말 9만1260명으로 9000명 넘게 줄었다.

박수현 충남지사는 앞서 지난 20일 국회를 찾아 김정호 기후에너지환경위원회 위원장과 이소영 여당 간사 등을 만나 발전공기업 통합본사 충남 설치를 건의하는 등 본격적인 유치전에 나선 상황이다. 발전공기업 통합본사 유치전에는 현재 충남 외에도 경남과 울산, 전남광주 등 여러지역이 가세할 움직임을 보이고 있다.

박 지사는 “충남은 석탄화력발전소 폐지가 시작되며 지역경제가 여느 지역보다 더 크게 위축되고 있다”며 “충남에는 발전 3사와 전국 석탄화력발전소 절반 가량 위치해 있고 지역 낙후도가 높으며, 40년간 발전소로 인한 피해를 감내해 온 만큼 통합본사는 반드시 충남에 설치해야 한다”고 말했다.