열대야, 쿨캉스로 날려요!…에버랜드, ‘밤밤 썸머 나이트’ 오픈

밤에는 트렌디한 워터파티, 낮에는 온가족 물놀이

열대야가 이어지는 여름휴가 시즌, 시원한 워터파티가 펼쳐진다.

삼성물산 리조트부문은 7말8초 여름 휴가철을 맞아 오는 31일부터 8월 16일까지 에버랜드에서 여름밤 워터 디제잉 공연 ‘밤밤 썸머 나이트’를 매일 운영한다고 밝혔다.

‘밤밤 썸머 나이트’는 디제잉 공연과 워터 연출을 결합한 야간 한정 콘텐츠로, DJ 공연과 함께 워터건, 워터 효과 등을 활용한 참여형 프로그램으로 진행된다. 올해는 레게 아티스트 오운(OWN)이 진행을 맡아 관객 참여 요소를 강화했다.

낮에는 초대형 워터쇼 ‘슈팅워터펀 시즌2’와 체험형 물놀이 공간 ‘워터팡팡 어드벤처’가 운영된다. 약 830㎡ 규모의 워터팡팡 어드벤처에는 워터 카니발 게임, 자이언트 워터버킷, 워터터널 등 물놀이 시설이 마련됐으며, 휴게 공간과 탈의실도 갖췄다. 어린이를 위한 ‘밤밤맨 키즈 워터파티’ 역시 매일 진행된다.

이외에도 반딧불이 축제, 썸머 나이트 사파리, 야시장 콘셉트의 ‘캐버랜드 야장’, 퍼레이드, 불꽃놀이 등 다양한 야간 콘텐츠가 진행된다. 캐리비안 베이 이용객은 오는 8월 30일까지 이용 당일 에버랜드를 무료로 입장할 수 있는 ‘캐버랜드’ 프로모션도 활용할 수 있다.

한편 에버랜드는 8월 중순까지 매주 금요일과 토요일 야간 운영 시간을 오후 11시까지 연장하며, 광복절 연휴인 8월 14~16일에도 오후 11시까지 운영한다. 자세한 내용은 에버랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.