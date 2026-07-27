러시아의 공격에 이달 우크라 민간인 최소 377명 사망·2129명 부상…전쟁 발발 후 최다 피해

러시아의 공습으로 이달 우크라이나에서 발생한 민간인 사상자가 2022년 전면전 발발 이후 약 4년 반 만에 가장 큰 것으로 집계됐다.

CNN은 26일(현지시간) 우크라이나 정부 집계를 인용해 이달 러시아의 공격을 받아 우크라이나에서 민간인 최소 377명이 숨지고 2129명이 다쳤다고 전했다. 이는 러·우 전쟁이 시작된 2022년 이후 발생한 월간 최대 규모 민간인 피해다.

러시아는 최근 탄도미사일을 동원해 우크라이나 수도 키이우를 공격하고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근 1주간 러시아가 탄도미사일 50기 이상을 발사했다고 밝혔다. 무인기(드론) 약 1700대, 유도 항공 폭탄 약 1630발도 발사됐다.

이날 새벽에도 러시아는 키이우 등지에 탄도미사일 7기와 드론 136대를 발사했다. 최소 6명이 숨지고 수십 명이 다쳤다. 사망자 가운데 9세 어린이 2명도 포함됐다.

젤렌스키 대통령은 최근 미국 등 서방 국가에 탄도미사일 요격용 방공체계 추가 지원을 요청하고 있다. 그는 엑스에 “요격미사일 한 발이 우크라이나 방공망에 있다면 생명을 구할 수 있다”며 “동맹국 창고에 있어서는 안 된다”고 적었다.

한편 최근 우크라이나도 자체 개발한 장거리 드론을 이용해 러시아 영토 내 에너지 기반 시설을 겨냥해 반격하고 있다. 러시아 측은 자국이 점령한 우크라이나 도네츠크주가 우크라이나의 드론 공격을 받아 최소 4명이 숨지고 4명이 다쳤다고 밝혔다.

러시아 국방부는 밤사이 흑해와 크림반도를 포함한 자국 상공에서 우크라이나 드론 133대를 격추했다고 밝혔다.