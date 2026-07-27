돼지 심장 조직 이식해도 거부반응 없도록···줄기세포 이용한 판막 ‘재세포화’ 성공

국내 연구진이 심장수술에서 쓰는 소·돼지의 조직에 한 종류의 줄기세포만을 주입해 이식 판막을 살아있는 조직처럼 되살리는 재세포화에 세계 최초로 성공했다. 면역 거부반응과 석회화 위험 탓에 판막을 교체하는 재수술을 해야 했던 선천성 심장질환 환자들에게 새로운 치료법을 적용할 수 있는 단서를 찾았다.

서울대병원 소아흉부외과 임홍국 교수, 의생명연구원 김소영 연구교수, 소아청소년과 김기범 교수 연구팀은 이종항원을 제거한 돼지 심낭에 줄기세포를 단독 주입해 재세포화 등의 효과를 확인했다고 27일 밝혔다. 이 연구는 국제학술지 ‘바이오엔지니어링(Bioengineering)’에 게재됐다.

심장의 판막은 혈액이 한 방향으로 흐르게 하는 역할을 하는데, 이곳에 이상이 있으면 혈류에 문제가 생겨 심장에 무리가 갈 수 있다. 현재 심장 판막 수술에는 돼지나 소에게서 조직을 채취해 이식하는 방법이 널리 쓰인다. 하지만 다른 종에서 얻은 조직이어서 사람에게 없는 이종항원이 면역 거부반응을 일으키고, 장기적으로는 칼슘이 쌓이는 석회화를 불러 이식 실패와 재수술의 원인이 되어왔다.

이런 문제를 풀기 위해 연구진은 앞서 진행한 연구에서 효소를 써서 이종항원을 제거하고 인체의 줄기세포로 재세포화를 유도하는 데 성공한 바 있다. 다만 실제 치료 과정에서 더 단순한 방식을 적용할 필요가 있어 줄기세포 중 한 종류만 쓰는 보다 실용적인 접근법이 가능할지 검토했다.

연구진은 면역 거부반응을 줄일 수 있게 돼지 심낭 조직에서 세포를 분리하는 탈세포화 과정을 거친 뒤 두 가지 효소(α-갈락토시다아제·PNGase-F)를 함께 처리해 이종항원을 제거했다. 이어 주입할 줄기세포가 잘 부착되도록 특수물질로 표면을 코팅한 이종심장이식편을 제작한 뒤, 여기에 사람 지방유래 줄기세포를 넣어 8주간 배양하면서 다시 세포가 증식되는지 관찰했다.

실험 결과, 두 효소를 함께 사용한 뒤에도 판막의 조직 구조는 그대로 유지됐으며 주입된 줄기세포는 28일째 조직 기질 안쪽까지 침투한 것으로 확인됐다. 56일째에는 표면과 내부 전반에 세포가 고르게 분포해 시간이 지날수록 조직 재형성이 더욱 활발해졌다. 재세포화 관련 단백질(비멘틴·파이브로넥틴·칼포닌 등)의 발현도 늘어 줄기세포가 조직 내부에서 새로운 세포로 성공적으로 분화했음을 보여줬다.

동물 실험에서도 이식된 판막이 안정적으로 정착한 것으로 나타났다. 세포 제거 후 조직의 형태는 유지하면서 석회화가 발생하지 않게 처리한 이식편에서는 재세포화가 원활하게 이뤄졌고, 석회화 수치도 재세포화를 시행하지 않은 그룹보다 유의미하게 낮은 결과를 보였다.

임홍국 교수는 “이번 연구는 면역학적 장벽 제거와 세포 정착, 조직 재형성과 석회화 억제를 하나의 플랫폼으로 통합한 점에서 의미가 있다”며 “향후 이 기술을 실제 환자 치료로 연결할 수 있도록 연구를 이어가겠다”고 말했다.