6월 말 외화예금 11억달러 증가···수출대금·서학개미 예탁금↑

지난달 말 국내 거주자의 외화예금이 ‘서학개미’의 증권사 예탁금과 기업이 벌어들인 수출대금으로 약 11억달러 증가한 것으로 나타났다.

한국은행이 27일 발표한 ‘6월 중 거주자 외화예금 동향’을 보면, 지난달 말 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1133억3000만달러로 전월 말보다 10억8000만달러 늘었다. 올해 2월 말(1175억3000만달러) 이후 가장 많은 액수다.

거주자 외화예금은 4월 말 전월 대비 85억1000만달러 증가했고 5월 말에도 15억7000만달러 늘어난 데 이어 3개월 연속 증가세였다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출해 있는 외국기업 등의 국내 외화예금을 뜻한다.

통화별로는 달러화 예금 잔액이 22억5000만달러 증가한 978억달러로 2012년 6월 통계 집계 이후 최대치를 기록했다. 반면 유로화와 엔화 예금은 한 달 전보다 각각 4억6000만달러, 4억1000만달러 감소했다.

달러화 예금은 장내 파생상품 관련 거래증거금과 해외증권 투자자예탁금 등 증권사 고객예탁금과 대기업의 경상대금을 중심으로 증가했다. 서학개미가 해외 주식을 사기 위해 환전한 달러와 반도체 등 국내 대기업이 수출하고 받은 달러 대금이 늘었다는 의미다.

주체별로는 기업예금이 15억8000만달러 증가할 때 개인예금이 5억달러 감소했다. 이 중 기업의 달러화예금 잔액은 855억8000만달러로 전월 말보다 25억9000만달러 늘었다.

은행별로는 국내은행의 거주자 외화예금 잔액이 927억8000만달러로 5000만달러 증가했으며 외국은행 국내지점은 10억3000만달러 늘어난 205억5000만달러를 기록했다.