창간 80주년 경향신문

“홍해 통과 선박, 수개월 새 최저 수준”···예멘 후티·사우디 간 긴장 지속

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 사우디아라비아를 겨냥한 공격을 강화하고 있다.

홍해와 아라비아해를 잇는 바브엘만데브 해협은 호르무즈 해협 봉쇄 이후 사우디의 원유 우회 수송로 역할을 해왔다.

후티의 홍해 봉쇄로 유조선들은 바브엘만데브 해협 진입을 포기하고 수에즈 운하나 아프리카 희망봉 우회를 택하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“홍해 통과 선박, 수개월 새 최저 수준”···예멘 후티·사우디 간 긴장 지속

입력 2026.07.27 13:47

수정 2026.07.27 13:52

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
지난 4월6일(현지시간) 홍해 바브엘만데브 해협 북쪽 예멘 모카 해상에서 예멘군이 액화석유가스 운반선 앞을 지나가고 있다. AP연합뉴스

지난 4월6일(현지시간) 홍해 바브엘만데브 해협 북쪽 예멘 모카 해상에서 예멘군이 액화석유가스 운반선 앞을 지나가고 있다. AP연합뉴스

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 사우디아라비아를 겨냥한 공격을 강화하고 있다. 미국·이란이 약 2주일간 이어진 무력 충돌을 일시 중단한 가운데 홍해를 둘러싼 대리전은 지속하는 것으로 보인다.

26일(현지시간) 로이터통신은 해운 분석업체 케플러를 인용해 전날 홍해 남단의 바브엘만데브 해협을 통과한 원자재 운반 선박이 11척으로, 최근 수개월 새 가장 적은 수준을 기록했다고 전했다.

이 가운데 7척은 유조선이었다. 홍해를 벗어난 유조선 4척은 중국과 파키스탄 등으로 향하는 것으로 전해졌다.

후티는 지난 20일 바브엘만데브 해협 봉쇄를 선언했다. 홍해와 아라비아해를 잇는 바브엘만데브 해협은 호르무즈 해협 봉쇄 이후 사우디의 원유 우회 수송로 역할을 해왔다.

후티의 홍해 봉쇄로 유조선들은 바브엘만데브 해협 진입을 포기하고 수에즈 운하나 아프리카 희망봉 우회를 택하고 있다. 선박 추적업체 보텍사에 따르면 이달 들어 수에즈 운하를 통과한 해상 원유 수송량은 최근 2년 반 사이 최고 수준을 기록했다. 수에즈 운하로 이어지는 수메드 송유관으로 유입된 원유도 지난달 대비 50% 증가했다.

후티와 사우디 간 충돌은 이어지고 있다. 사우디는 지난 24일 후티가 점령한 홍해 연안 도시 호데이다를 공습했다. 후티는 전날 사우디 국영 석유회사 아람코 시설을 보복 공격했다고 주장했다.

한편 미·이란 간 교전이 일시 중단됐지만 호르무즈 해협 통항도 원활하지는 않은 것으로 나타났다. 케플러는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 원자재 운반 선박이 하루 10척에도 미치지 못했다고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글