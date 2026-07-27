유족 오열에도 ‘무표정’···“장윤기, 사회 나온다면 유족에 사망선고” 재판부에 ‘사형’ 탄원

광주지법, 공판 열고 증거조사·증인신문 유족 “무고한 피해자 없도록 해달라” 호소 검찰, 고교시절 왜곡된 성 의식 증거 제출

전남광주에서 성범죄 목적으로 여고생을 납치하려다 살해한 장윤기(23)에 대해 피해 여고생의 유가족이 ‘사형’을 선고해 줄 것을 재판부에 요청했다. 장씨가 학창 시절부터 왜곡된 성 의식을 갖고 있었던 것으로 보이는 정황 증거도 법정에서 공개됐다.

광주지법 형사13부(이정호 부장판사)는 27일 오전 10시부터 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 ‘강간 등 살인’ 등 혐의로 구속기소 된 장윤기의 3차 공판을 진행했다.

비공개로 진행된 증인신문에서 장씨에게 살해당한 고 이채원양(17)의 유가족은 “장씨를 사회로부터 영원히 격리하는 법정 최고형을 선고해달라”고 눈물로 재판부에 호소했다.

이양 유가족은 공판 이후 배포한 입장문에서 “아무리 딸이 보고 싶어도 못 본 지 벌써 84일째”라면서 “아무런 연관도 없는 가해자의 잔혹한 범죄로 소중한 딸의 생명이 빼앗겼고 저희 가족의 삶은 완전히 파탄났다”고 밝혔다.

또 “죽은 제 딸은 다시는 돌아올 수 없는데 가해자가 세상 밖으로 나온다면 저희에게 또 한 번 사망선고를 내리는 것과 같다”면서 “또다른 무고한 피해자가 생기지 않도록 우리 사회를 지켜 달라”고 요청했다.

이양 유족 측 법률대리인인 김문석 변호사는 “이양 어머니가 재판부에 (장씨를)엄벌해 줄 것을 탄원했다”며 “장씨는 유족이 말씀하는 동안 고개를 숙인 채 무표정한 모습이었다. 시종일관 그런 모습을 하고 있었다”고 전했다.

검찰은 이날 공판에서 장씨가 고등학교 동창, 사회복무요원 동료와 각각 나눴던 SNS 대화록 등을 증거로 제출했다. 장씨가 고교 시절부터 ‘여고생을 차로 납치해서 성범죄를 저지르고 싶다’고 말했던 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

장씨 측 국선변호인은 검찰 측 증거를 모두 받아들이면서도 취지에는 동의하지 않는다는 입장을 밝혔다. 장씨 변호인은 “제출된 대화 흐름을 살펴보면 피고인이 먼저 나서서 음담패설을 한 모양새가 아니고 상대에게 호응한 정도”라고 주장했다.

재판부는 이날 오후 2시부터 재판을 재개한다.