밤새 ‘커프’ 정주행…한강이 거대한 피서지로 변한다

다음달 한강이 거대한 여름 축제의 장으로 변신한다.

서울시는 다음달 1일부터 16일까지 9개 한강공원과 한강 수상·수변 일대에서 ‘2026 한강페스티벌_여름’을 개최한다고 27일 밝혔다.

시는 낮부터 밤까지 즐길 수 있는 16개 프로그램을 마련했다. 다음달 1~2일 양화한강공원 양화대교 인근 잔디마당에서 수상드론쇼와 콘서트를 융합한 ‘한강 썸머뮤직 피크닉’을 연다. 같은 기간 난지 물놀이장에선 수상 음악 콘서트 ‘한강뮤직퐁당’을 진행한다.

밤새 한강을 즐기고 싶다면 다음달 8일 망원한강공원 서울함공원 일대에서 열리는 ‘한강 무박2일’에 주목할 만하다. 참가자들은 한강라면 등 먹거리를 즐기며 여름철 대표 드라마 <커피프린스 1호점>을 밤새 정주행하고, 첫차를 기다리는 시간에는 공포 영화 <살목지>를 관람할 수 있다.

축제 기간 중 매주 토요일 여의도한강공원에서는 야경을 배경으로 무선 헤드셋을 쓰고 음악에 맞춰 춤을 추는 ‘한강 무소음 DJ 파티’를 진행한다. 강바람을 맞으며 영화를 무료로 감상하는 ‘한강 다리밑 영화관’도 주요 프로그램 중 하나다. 상영 일자별 상영작 정보는 미래한강본부 홈페이지(hangang.seoul.go.kr)을 통해 안내할 예정이다.

다양한 체험 프로그램도 만날 수 있다. 다음달 8~9일 잠실 물놀이장에선 유네스코 무형문화유산인 줄타기 공연과 체험으로 구성된 ‘한강얼쑤퐁당’이 열린다. 15일 잠실한강공원 잠실나들목 앞에선 튜브와 대나무 등으로 직접 배를 만들고 한강 위에 띄워 반환점을 돌아오는 수상 경주대회가 진행된다.

축제 기간 여의도한강공원에서는 야간 걷기 챌린지 ‘한강나이트워크42K’, 헤드셋을 착용해 주변 소음은 낮추고 요가에 몰입하는 ‘한강무소음요가’가 이어진다. 이밖에도 한강 수상안전 체험 교실, 한강 여름 생태교실 등 어린이와 청소년을 위한 프로그램 등이 준비돼 있다.

축제와 관련한 자세한 사항은 공식 홈페이지(seoul.go.kr/festa/hangang)과 SNS 채널(페이스북·인스타그램)에서 확인할 수 있다. 문의는 120다산콜재단으로 하면 된다. 서울시는 “행사 기간 극심한 혼잡이 예상되는 만큼 한강 방문 시에는 대중교통을 이용해달라”고 말했다.