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폭염 위기경보 최고 수준 ‘심각’ 격상···중대본 가동

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본문 요약

행정안전부가 27일 오후 3시부로 폭염 재난 위기 경보를 최고 수준인 '심각' 단계로 격상하고, 중앙재난안전대책본부를 가동해 정부 차원에서 총력 대응한다.

윤호중 중대본부장은 "폭염은 쪽방촌 주민과 홀로 사는 어르신, 야외 근로자 등 취약한 분들에게 더욱 가혹하게 다가오는 재난"이라며 "특히 냉방시설을 이용하기 어려운 취약계층은 열대야에 더 큰 고통을 겪는 만큼 정부는 무더위쉼터 운영 확대 등 촘촘한 보호대책을 시행하고 지방정부와 긴밀히 협력해 인명피해 예방에 총력을 다하겠다"고 말했다.

윤 본부장은 이어 "국민께서도 햇볕이 뜨거운 낮 시간대에는 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해주시고, 폭염중대경보가 발표된 지역에서는 야외활동을 즉시 멈추고 시원한 곳으로 이동하는 등 폭염 국민행동요령을 실천해 주시기 바란다"고 당부했다.

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폭염 위기경보 최고 수준 ‘심각’ 격상···중대본 가동

입력 2026.07.27 14:17

  • 안광호 기자

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서울 세종로를 지나는 시민들이 양산을 쓰고 거리를 걷고 있다. 경향신문 자료사진

서울 세종로를 지나는 시민들이 양산을 쓰고 거리를 걷고 있다. 경향신문 자료사진

행정안전부가 27일 오후 3시부로 폭염 재난 위기 경보를 최고 수준인 ‘심각’ 단계로 격상하고, 중앙재난안전대책본부를 가동해 정부 차원에서 총력 대응한다.

이날 행안부와 기상청에 따르면 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 발효되는 등 40도에 육박한 극한 폭염이 본격화되고, 무더위와 열대야가 당분간 지속될 것으로 전망된다.

이에 정부는 폭염 위기경보 격상과 중대본을 가동해 총력 대응하기로 했다. 취약 노인, 쪽방 주민, 노숙인 등 취약계층에 대한 예찰을 한층 강화하고 냉방물품 지원을 늘린다. 또 야외작업장, 취약사업장 등에서 폭염 안전수칙이 준수되고 있는지 감독·점검하고, 고령 농업인에게 찾아가 안부를 살피고 야외활동 자제 등을 홍보할 예정이다.

또 국민 누구나 무더위쉼터와 폭염 저감시설을 편히 이용할 수 있도록 냉방기기 작동 여부, 현장 접근성 등 운영 실태를 점검하고, 열대야 등 기상상황에 따라 운영시간을 적극 확대하겠다고 밝혔다.

아울러 폭염 중대경보 상황에서 즉시 활용할 수 있도록 ‘폭염 중대경보 대응 길라잡이’를 배포한 데 이어, 현장상황관리관 추가 파견을 통해 현장에서 신속하고 빈틈없는 대책을 추진하겠다고 덧붙였다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 “폭염은 쪽방촌 주민과 홀로 사는 어르신, 야외 근로자 등 취약한 분들에게 더욱 가혹하게 다가오는 재난”이라며 “특히 냉방시설을 이용하기 어려운 취약계층은 열대야에 더 큰 고통을 겪는 만큼 정부는 무더위쉼터 운영 확대 등 촘촘한 보호대책을 시행하고 지방정부와 긴밀히 협력해 인명피해 예방에 총력을 다하겠다”고 말했다. 윤 본부장은 이어 “국민께서도 햇볕이 뜨거운 낮 시간대에는 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해주시고, 폭염중대경보가 발표된 지역에서는 야외활동을 즉시 멈추고 시원한 곳으로 이동하는 등 폭염 국민행동요령을 실천해 주시기 바란다”고 당부했다.

영문번역(English Translation)
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