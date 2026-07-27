인천 영종도∼장봉도 여객선 8월부터 신도 경유 없이 직항

신도평화대교 개통에 여객 72% 감소

지난 14일 개통한 신도평화대교로 이용객이 크게 줄어든 인천 영종도~옹진군 장봉도를 잇는 여객선이 다음달부터 신도를 경유하지 않고 직항으로 운항된다.

영종~장봉도 노선은 운항하는 세종해운은 27일 인천지방해양수산청에 ‘세종9호’ 여객선과 ‘세종7호’ 도선의 내항 여객 운송사업 면허 변경을 신청했다고 밝혔다.

세종해운이 인가를 받으면 영종구 삼목선착장∼신도∼장봉도를 운항하는 여객선은 중간에 신도를 경유하지 않고 곧바로 장봉도로 직항된다. 하루 운항 횟수는 기존 1시간 간격으로 13차례를 유지된다.

세종해운은 그동안 신도를 거쳐 장봉도를 운항했다.

하지만 지난 14일 신도평화대교가 개통되면서 하루 이용객이 3000여명으로 지난해 같은 기간 8000여명에 비해 72.1% 감소했다.

여객선을 타고 옹진군 북도면 신도를 가면 인근 섬인 시도·모도를 갈 수 있지만, 장봉도는 연도교가 없어 배편이 유일한 교통수단이다.

세종해운 관계자는 “신도평화대교 개통으로 이용객이 크게 줄어 다음달부터 장봉도 직항만 운행하기로 했다”며 “인천시와 옹진군의 지원이 없으면 향후 운항 횟수도 줄일 수 밖에 없다”고 말했다.

신도평화대교는 영종구 공항신도시~신도를 잇는 길이 3.26㎞ 왕복 2차로 교량으로, 영종도∼강화도를 잇는 서해남북평화도로(14.6㎞)의 1단계 구간이다.