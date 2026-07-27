가축 분뇨로 전기 생산한다···정부 기술개발에 300억 투입

정부가 가축분뇨를 고체연료로 만들어 전기·열을 생산하는 기술을 고도화하기로 했다. 분뇨료 인한 환경 오염은 줄이고, 재생에너지 생산은 늘리는 정책이다.

농림축산식품부와 기후에너지환경부는 올해부터 2029년까지 총 298억원을 투입해 고체연료 생산·이용 기술을 개발하고 오염방지 기술을 고도화하는 사업을 추진한다고 27일 밝혔다. 고체연료는 발전소에서 전기와 열을 생산하게 된다.

농식품부는 가축분뇨 전용 발효·건조 공정, 안정적으로 고체연료를 생산하고 품질을 일정하게 유지하는 기술을 개발한다.

기후부는 발열량이 1㎏당 3천500㎉ 이상으로 높은 고체연료를 생산하는 실증 사업과 이를 통해 생산된 연료를 330MW(메가와트)급 상용 발전 설비에 투입하는 방안을 추진한다. 아울러 고체연료만 태우는 4MW급 열병합발전용 보일러도 개발·실증한다. 또 생산 과정에서 발생하는 악취 제거를 위해 암모니아를 회수하고, 폐수 처리 기술을 검증한다.

가축분뇨는 그간 대부분 퇴비로 활용됐다. 그러나 농경지 면적이 줄면서 퇴비 사용량이 적어지고, 퇴비가 하천으로 유출돼 환경 오염을 유발하면서 대체 활용처를 찾아야 했다. 현재 대부분 수입에 의존하는 발전용 목재를 가축분뇨로 대체하자는 목소리가 커졌다.

농식품부와 기후부는 2029년까지 연구과제 주요 내용과 추진 계획을 공유하고, 원료의 확보·품질관리부터 고체연료 생산과 이용, 오염물질 저감까지 전 단계를 연계하는 협력 체계를 구축할 계획이다.