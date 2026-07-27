도급제 노동자 ‘최저임금 배제’ 반발…노동계 재심의 요구

소상공인연합회도 “최저임금 너무 높다” 이의제기

내년도 최저임금이 시간당 1만700원으로 결정된 상황에서 노동계가 도급제 노동자에 대한 최저임금 적용이 무산된 데 반발해 정부에 재심의를 요구했다.

민주노총은 27일 서울 중구 서울지방고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 고용노동부에 최저임금 이의제기서를 제출했다. 이미선 민주노총 부위원장은 “노동부 장관은 최저임금위원회에 도급제 노동자 별도 최저임금 적용안에 대한 재심의를 요청하라”고 밝혔다.

도급제 노동자 최저임금 적용 여부는 올해 처음 최저임금위 공식 안건에 올랐다. 그러나 사용자위원들이 플랫폼 노동자의 노동자성이 명확하지 않다는 이유로 반대하면서 별도 적용안은 부결됐다.

민주노총은 최저임금위 결정이 “배달라이더 등 플랫폼 노동자의 노동자성을 인정한 최근 법원 판결과 정부 연구용역 결과까지 외면한 결정”이라고 비판했다. 지난 3일 서울고등법원은 플랫폼 배달라이더를 근로기준법상 근로자로 인정하는 판결을 내렸다. 노동부가 실시한 연구용역에서도 배달라이더, 택배기사, 대리운전기사, 학습지 교사, 돌봄·가사 노동자, 가전제품 설치 기사 등 6개 직종에 최저임금을 적용할 수 있다는 결론이 나왔다.

반면 자영업자들은 내년도 최저임금이 너무 높다며 이의를 제기했다. 경영계는 최저임금 심의 과정에서도 내수 부진으로 소상공인과 중소기업의 지급 능력이 한계에 이르렀다며 동결을 요구한 바 있다.

소상공인연합회는 이날 정부세종청사 앞에서 기자회견을 열고 “소상공인 10명 중 4명은 월평균 영업이익이 200만원에도 미치지 못해 최저임금 월 환산액(223만6300원)조차 가져가지 못하는 실정”이라며 “벼랑 끝에 선 소상공인의 생존권 보호와 소상공인발 고용 위기를 막기 위해 최저임금 재심의가 반드시 필요하다”고 주장했다.

최저임금법에 따라 노동부 장관은 이의제기에 이유가 있다고 인정하면 최저임금위에 재심의를 요청할 수 있다. 다만 재심의 가능성은 크지 않다. 최저임금제가 시행된 1988년 이후 이의제기를 받아들여 재심의한 사례는 한 번도 없다.

내년도 최저임금은 올해보다 380원(3.7%) 오른 1만700원이다.