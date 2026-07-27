“누구든 책 두 권은 쓸 수 있어요”···평범한 사람이 작가가 되는 법

“독자들이 원하는 것은 거창한 성공담이 아닙니다. 자신과 비슷한 상황에서 문제를 해결한 실질적인 이야기를 원합니다.”

박근필 작가(43)에게 평범한 사람도 책을 쓸 수 있는 이유를 묻자 이렇게 답했다. “실제 베스트셀러 중 상당수가 평범한 사람들의 이야기”라며 “독자들은 자신과 비슷한 사람의 이야기에서 더 큰 희망을 발견하기 때문”이라고 했다.

그는 최근 평범한 사람이 책을 내는 방법을 다룬 책을 냈다. 제목은 <당신의 원고는 왜 계약되지 않는가(미다스북스)>이다. 그의 말처럼 이 책은 독자들에게 ‘자신과 비슷한 상황에서 문제를 해결한 실질적인 이야기’를 제공한다. 그 역시 책과는 담을 쌓았던 평범한 일반인이었기 때문이다.

그는 수의사다. 글쓰기는커녕 1년에 책 한 권도 보지 않았다. 그러다 2022년 말 때쯤 블로그에 독후감을 올리기 시작했던 게 이듬해 첫 책 출간으로 이어졌다. 이후 매년 꼬박꼬박 책을 냈고, 이번에 5번째 책을 선보였다. 6번째 책도 집필 중이다.

그는 글쓰기 능력이 비범하지 않아도 충분히 책을 낼 수 있다고 했다. “문학 작품이 아닌 비문학, 즉 실용서나 에세이 같은 책들의 경우 문장력은 기본만 되면 돼요. 중요한 건 콘텐츠의 상품성이에요. 출판사는 ‘책으로 내면 팔릴까’를 가장 먼저 생각할 수밖에 없거든요.”

그는 책 쓰기는 글쓰기와 다르다고 했다. ‘기획이 8할, 원고가 2할’이라는 것이다. “상품성이 좋은 기획서가 문장력 좋은 원고보다 훨씬 출판사의 구미를 당깁니다. 문장은 출판사와 함께 손 보면 되거든요.”

책을 상품으로 기획하는 요소는 크게 3가지라고 했다. ‘누구를 독자로 할 것인가?’, ‘무엇을 말할 것인가?’, ‘차별점은 무엇인가’이다. 이 3가지 요소가 출간기획서에 ‘구체적’이고 ‘직관적’으로 표현돼야 한다고 했다. “제 책의 제목이 ‘일반인이 책 내는 법’이었다면 기자님이 제게 전화하셨을까요? ‘출판사에 투고해보고 싶은 사람’이라는 구체적인 독자의 눈길을 사로잡을 수 있는 직관적인 문구를 제목으로 삼았어요. 그게 기자님은 물론 출판사 편집자의 눈길도 사로잡은 거죠.”

‘무엇을 말할 것인가?’에 대해서도 어렵게 생각할 필요 없다고 했다. “누구든지 최소한 책 2권은 낼 수 있어요. 자신의 직업에 관한 얘기, 그리고 자신의 인생에 관한 얘기요. 치열하게 살아왔다면 나름의 노하우와 철학이 없을 수가 없어요.”

차별화에 대해선 이렇게 얘기했다. “평범한 사람이 유별난 경험을 하기는 어려워요. 대신 비슷한 경험이라도 관점을 달리하는 거죠. 저의 경우 책 쓰기의 본질을 글쓰기가 아닌 ‘상품 기획’의 관점으로 접근한 것처럼요.”

그는 그래서 일반인이 작가가 되는 비결은 ‘글쓰기 연습’이 아닌 ‘자신만의 관점을 갖고 살아가는 것’이라고 했다. “머리로만 생각해서 책을 쓰면 내용이 피상적일 수밖에 없어요. 실제 그 관점대로 치열하게 살아내야만 진정성이 전해지고, 경험에서 얻은 통찰도 담을 수 있습니다. 그래야만 당신의 평범한 경험이 누군가에게는 특별한 해답이 될 수 있어요.”

그는 책을 한 번도 내본 적이 없다면 최소 50군데 이상의 출판사에 투고 메일을 보내라고 했다.

“출판사도 기업이라 검증된 작가를 선호합니다. 초보 작가에겐 문턱이 높을 수밖에 없어요. 그래도 진정성과 통찰이 잘 담긴 …기획서라면 그걸 알아봐 줄 편집자는 어디엔가 분명히 있습니다.”

그는 책으로 돈을 벌긴 어렵다고 했다. 그런데도 우리가 책을 써야 하는 이유에 대해 그에게 물었다.

그는 “우리는 살면서 일하고, 배우고, 실패하고, 성공하고, 고민하고, 해결한다”라며 “그런데 그 경험은 흘러간다. 너무 아깝지 않으냐”고 반문했다.

그러면서 “책은 이런 경험을 정리하고, 의미를 부여하고, 자산으로 만드는 과정”이라며 “ 그 과정에서 자신을 돌아보게 되고, 무엇을 알고 무엇을 모르는지 명확히 깨닫게 되며, 그러다 보면 자연스럽게 사고의 그릇도 커지게 된다”라고 했다.