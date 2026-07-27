LG전자, 국내 최초 액체냉각 솔루션 엔비디아 인증 획득

LG전자가 국내 기업 최초로 엔비디아의 인공지능(AI) 데이터센터용 액체 냉각 설비 품질 인증을 획득했다. LG전자는 이를 바탕으로 글로벌 AI 데이터센터 핵심 공급망 공략을 가속화한다는 구상이다.

LG전자는 27일 600㎾(킬로와트)급 냉각수 분배장치(CDU)가 최근 엔비디아로부터 인증을 획득했다고 밝혔다.

CDU는 액체 냉각 시스템의 핵심 설비로, AI 데이터센터 확산과 함께 중요성이 커지고 있다. 고대역폭메모리(HBM)와 고성능 컴퓨팅이 적용되는 AI 데이터센터에는 서버 랙의 전력 밀도와 발열 제어가 중요한 과제다. 이에 데이터센터 열을 낮추기 위해 전체 공기를 냉각하는 기존 공랭식 냉각 방식을 넘어 칩셋의 열을 직접 흡수하는 액체냉각 솔루션이 대안으로 부상했다.

LG전자의 CDU는 GPU·CPU(그래픽처리장치·중앙처리장치)에 장착된 콜드 플레이트로 냉각수를 순환시켜, 칩의 열을 회수하는 ‘다이렉트 투 칩(DTC)’ 방식이다. 제품은 온도 제어 오차를 ±0.25도까지 구현했고, 가상 센서 기술과 누수 감지 기능도 지원한다. 또한 데이터센터 통합관제 시스템과 연동디며, 엔비디아의 장애 대응 시험에서도 펌프나 CDU에 이상이 발생할 경우 예비 장비로 자동 전환돼 냉각이 중단 없이 유지된다는 점을 확인받았다.

LG전자는 이번 인증을 발판으로 급성장하는 AI 데이터센터 수요를 주도하는 하이퍼스케일러와의 협력을 확대하고, 대형 프로젝트 수주도 늘릴 것을 기대하고 있다. 앞으로 메가와트급 시장을 선점하기 위해 1㎿·2.5㎿·4㎿ 등 대용량 CDU에 대한 엔비디아 인증 획득도 추진할 예정이다. 아울러 CDU 외에 차가운 물을 대량으로 만들어내는 칠러, 콜드 플레이트 등 AI 데이터센터 열관리를 아우르는 토털 솔루션으로 포트폴리오를 확대한다는 구상이다.

이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 “AI 데이터센터 시장의 폭발적인 성장과 함께 신뢰성 높은 액체냉각 솔루션의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있다”며 “LG전자만의 독보적인 자체 냉각 기술과 그룹 차원의 통합 인프라 솔루션 역량을 바탕으로, AI 데이터센터 분야의 토털 솔루션 프로바이더로서 글로벌 시장을 선도해 나갈 것” 이라고 말했다.