오늘의 인사-통일부 외

■통일부 ◇전보 △감사담당관 황유상 ◇신규 임용 △통일정책실 시민사회소통과장 윤상석

■농림축산식품부 ◇과장급 전보·복직 △국제협력총괄과장 강효주 △국립농산물품질관리원 경남지원장 하종수 △한국농수산대 운영지원과장 진필식 △국립종자원 서부지원장 백운활 △농식품수출진흥과장 김정락

■문화체육관광부 ◇과장급 전보 △문화예술정책실 문화정책과장 박소정 △대변인실 홍보담당관 최혜지 △문화예술정책실 전통문화과장 조재일 △문화미디어산업실 저작권특별사법경찰과장 이용욱 △〃 국제문화정책과장 김동은 △종무실 종무2담당관 김도영 △국민소통실 콘텐츠기획과장 인숙진 △문화예술정책실 문화예술교육과장 박상현

■기후에너지환경부 ◇국장급 전보 △기후에너지정책실 기후에너지정책관 안세진 △에너지전환정책실 재생에너지정책관 이경수

■지식재산처 △특허심판원 심판장 백인현

■기획예산처 ◇과장급 △국고보조금총괄담당관 이원경

■국세청 ◇본청 복수직서기관 전보 △감찰담당관실 김현지 △역외정보담당관실 송지현 △조사2과 주인규 △조사2과 송찬규 △조사2과 황민호 ◇본청 행정사무관 전보 △혁신정책담당관실 김진현 이홍구 △기획재정담당관실 권재욱 △납세자보호담당관실 김종의 △심사1담당관실 남상균 △심사2담당관실 손유나 정은주 최봉수 △국제세원담당관실 강새롬 △역외정보담당관실 조환준 △국제협력담당관실 정해욱 △상호합의담당관실 진유진 △글로벌과세기준추진팀 황승화 △징세과 허광욱 △체납분석과 황하늘 △법무과 김영빈 최종경 △법규과 조창현 △부가가치세과 김수현 △디지털자산총괄과 김현경 이응빈 이정아 △법인세과 문태형 △공익법인·연구개발지원과 김동현 성이택 △소비세과 김현미 △상속증여세과 송태준 이호필 △자본거래관리과 문현 △조사1과 이경선 △조사2과 김치호 △국제조사과 최은지 △조사분석과 한청용 △대변인실 김민주 임종훈 기태경 송석하 송재천 여성훈 ◇본청 직무대리 발령 △빅데이터센터 성유진 △심사1담당관실 이애란 △심사2담당관실 김동훈 ◇본청 전산사무관 전보 △인공지능혁신담당관실 김요한 △빅데이터센터 박진우 ◇서울지방국세청 복수직서기관 전보 △납세자보호담당관실 김민석 △과학조사담당관실 최치환 △송무2과 이용문 △조사2국 조사1과 서귀환 △조사4국 조사관리과 최정현 △조사4국 조사1과 이재은 △조사4국 조사2과 안형민 ◇서울청 행정사무관 전보 △징세관실 민경훈 △과학조사담당관실 유형규 임민철 △국세외수입징수관리팀 김광영 △부가가치세과 고덕환 △법인세과 손성모 정경원 △송무1과 김근화 △송무2과 권진록 △송무3과 강수민 △조사1국 조사2과 엄태현 △조사1국 조사3과 조형준 △조사2국 조사관리과 신정훈 △조사2국 조사1과 박창용 신창훈 △조사2국 조사2과 김가원 손상현 이승훈 이일생 최현진 △조사3국 조사관리과 신지영 임희운 △조사3국 조사1과 오광철 △조사4국 조사관리과 김민제 이옥선 △조사4국 조사1과 손진욱 △조사4국 조사2과 이섭 △조사4국 조사3과 이성욱 △국제조사관리과 오세인 오은경 윤설진 △국제조사1과 오재현 장인식 △국제조사2과 김지태 △중부세무서 소득세과장 박종무 △남대문세무서 부가소득세과장 유희준 △서대문세무서 조사과장 이상필 △은평세무서 소득세과장 이성복 △마포세무서 부가가치세과장 민희망 △영등포세무서 부가가치세2과장 정현중 △〃 소득세과장 이순영 △〃 법인세2과장 박현수 △구로세무서 징세과장 박범진 △금천세무서 징세과장 박동수 △〃 납세자보호담당관 양종명 △강남세무서 법인세1과장 김민양 △〃 납세자보호담당관 소섭 △반포세무서 부가가치세과장 김상욱 △〃 재산세1과장 이종준 △서초세무서 부가가치세과장 오윤화 △역삼세무서 법인세1과장 권기현 △성동세무서 법인세과장 이재영 △동대문세무서 징세과장 금봉호 △〃 부가가치세과장 권혁성 △〃 재산세과장 김영근 △〃 법인세과장 이영휘 △중랑세무서 납세자보호담당관 박옥련 △송파세무서 부가가치세과장 문도연 △〃 조사과장 김병옥 △잠실세무서 징세과장 최우성 ◇중부지방국세청 복수직서기관 전보 △경기광주세무서 하남지서장 이봉숙 ◇중부청 행정사무관 전보 △법인세과 이현무 △조사1국 조사1과 이은주 △조사2국 조사관리과 임서현 △조사2국 조사1과 김향미 △동안양세무서 납세자보호담당관 최현주 △수원세무서 납세자보호담당관 윤희경 △동수원세무서 재산법인세과장 이창열 △분당세무서 부가가치세과장 강세정 △〃 법인세과장 김완종 △남양주세무서 징세과장 윤주호 △〃 납세자보호담당관 박순준 △강릉세무서 납세자보호담당관 김재희 ◇중부청 직무대리 발령 △납세자보호담당관실 정진걸 최근수 △국세외수입징수관리팀 서영준 △징세과 김훈태 △안양세무서 납세자보호담당관 김성호 △동안양세무서 부가가치세과장 김동환 △동화성세무서 징세과장 천만진 △평택세무서 조사과장 이태훈 △이천세무서 부가가치세과장 남현희 △이천세무서 소득세과장 김정관 △구리세무서 징세과장 윤선영 △〃 재산법인세과장 유성엽 △〃 조사과장 엄일선 △〃 납세자보호담당관 안지영 △시흥세무서 징세과장 유은주 △용인세무서 소득세과장 이소영 △〃 납세자보호담당관 박정미 △기흥세무서 조사과장 김홍균 △홍천세무서 세원관리과장 김민영 △원주세무서 징세과장 최권호 △〃 납세자보호담당관 정년숙 △영월세무서 징세과장 윤현식 △〃 세원관리과장 임창규 △속초세무서 세원관리과장 김동현 ◇인천지방국세청 복수직서기관 전보 △국세외수입징수관리팀장 이규열 ◇인천청 행정사무관 전보 △부가가치세과장 김영노 △법인세과장 최진선 △징세과장 김수한 △송무과장 임옥규 △조사1국 조사관리과장 이지선 △인천세무서 법인세과장 허준용 △남동세무서 납세자보호담당관 이지연 △포천세무서 징세과장 윤승갑 △〃 동두천지서장 유현인 ◇인천청 직무대리 발령 △인천세무서 징세과장 권창호 △〃 재산세과장 이동훈 △부평세무서 징세과장 이안나 △서인천세무서 부가가치세과장 안성경 △남동세무서 징세과장 박미선 △〃 소득세과장 유재연 △연수세무서 징세과장 이순철 △부천세무서 재산법인세과장 심윤성 △남부천세무서 부가가치세과장 김정륜 △의정부세무서 징세과장 김철호 △포천세무서 부가소득세과장 이세연 △〃 조사과장 장희철 △고양세무서 징세과장 김정숙 △동고양세무서 징세과장 윤경주 △〃 재산법인세과장 박선아 △파주세무서 재산법인세과장 추세웅 ◇대전지방국세청 복수직서기관 전보 △송무과장 고당훈 △충주세무서 충북혁신지서장 이정순 △예산세무서 당진지서장 이용후 ◇대전청 행정사무관 전보 △감사관 최익수 △국세외수입징수관리팀장 황대림 △소득재산세과장 홍문선 △정보화관리팀장 최시은 △조사1국 조사관리과장 신혜선 △조사1국 조사1과장 김진술 △조사1국 조사2과장 김윤용 △조사1국 조사3과장 조민영 △북대전세무서 소득세과장 김경철 △세종세무서 징세과장 이호 △청주세무서 소득세과장 권민형 △제천세무서 징세과장 편무창 △홍성세무서 징세과장 최용세 ◇대전청 직무대리 발령 △세종세무서 부가가치세과장 박종인 ◇광주지방국세청 복수직서기관 전보 △조사1국 조사1과장 박진찬 △순천세무서 광양지서장 민준기 ◇광주청 행정사무관 전보 △운영지원과장 송창호 △국세외수입징수관리팀장 이시형 △광주세무서 징세과장 기연희 △〃 재산법인세과장 정경일 △북광주세무서 납세자보호담당관 김균열 △서광주세무서 징세과장 박소현 △광산세무서 징세과장 박후진 △〃 재산법인세과장 박정환 △전주세무서 소득세과장 정종철 △남원세무서 세원관리과장 김종일 △목포세무서 납세자보호담당관 문형진 △순천세무서 재산법인세과장 최용철 △순천세무서 벌교지서장 이호 ◇광주청 직무대리 발령 △정읍세무서 납세자보호담당관 박진수 △목포세무서 부가가치세과장 김성호 ◇대구지방국세청 행정사무관 전보 △운영지원과장 배재홍 △납세자보호담당관 최은호 △국세외수입징수관리팀장 성한기 △징세과장 최기영 △경주세무서 영천지서장 장시원 ◇대구청 직무대리 발령 △동대구세무서 납세자보호담당관 정성민 △남대구세무서 납세자보호담당관 도영수 △영덕세무서 징세과장 정진원 △영주세무서 징세과장 박주항 △〃 납세자보호담당관 나명균 ◇부산지방국세청 복수직서기관 전보 △납세자보호담당관실 정준기 △법인세과 이강욱 △정보화관리팀장 조현진 △조사1국 조사1과 차무환 △통영세무서 거제지서장 조용택 ◇부산청 행정사무관 전보 △조사2국 조사관리과 오세두 △중부산세무서 부가소득세과장 현은식 △동래세무서 소득세과장 조성래 △창원세무서 소득세과장 이태욱 ◇부산청 직무대리 발령 △국세외수입징수관리팀 황정민 △부가가치세과 김봉진 △조사2국 조사관리과 김용태 △중부산세무서 징세과장 이만호 △부산진세무서 징세과장 윤영근 △〃 납세자보호담당관 윤영우 △해운대세무서 징세과장 정수진 △북부산세무서 부가가치세과장 김정호 △동래세무서 납세자보호담당관 이장환 △울산세무서 납세자보호담당관 김남훈 △김해세무서 법인세과장 전충선 △〃 밀양지서장 하지경 △양산세무서 납세자보호담당관 이호상 △거창세무서 징세과장 백지훈 △〃 납세자보호담당관 조종필 △통영세무서 부가소득세과장 홍윤종 △진주세무서 납세자보호담당관 이동욱 △제주세무서 징세과장 이수미 △〃 납세자보호담당관 정영선

■전력거래소 ◇1직급(갑) 승격 △AI혁신단장 김광호 ◇부서장급 보직이동 △ESG경영처장 박채수 △안전정책실장 유석 △기획실장 서민석 △IT혁신실장 최영민 △고객총괄실장 김진이 △재생e통합관리실장 서영준 ◇팀장급 보직이동 △성과혁신팀장 김철호 △총무팀장 문준상 △노무복지팀장 최재영 △ESG홍보협력팀장 정선호 △윤리경영팀장 한지연 △법무팀장 정유석 △계약시장팀장 김상민 △분산에너지SG팀장 김규동 △재생e고객시장팀장 조재왕 △에너지계획팀장 조세철 △수급전망팀장 이호승 △선도시장팀장 이자겸 △입찰제도팀장 김은환 △가격제도팀장 김기식 △수소시장팀장 김권 △재생e기준팀장 김양일 △재생e성능팀장 손기원 △송전운영팀장 최범선 △중앙관제부장 류헌수 △제주기획실장 김미성 △시장규칙부장 김석종 △제주IT부장 위성한

■한국지능정보사회진흥원 ◇팀장급 인사 △운영관리팀장 문준기 △AI융합기획팀장 김태동 △데이터활용기술팀장 권무석 △디지털역량개발팀장 변민기 △디지털포용문화팀장 주윤경 △디지털정부협력팀장 지운종

■아주경제 △CAO 강시철 △정치경제부 부국장 겸 디지털콘텐츠본부(DX본부) 본부장 전운 △증권부장 겸 재테크에디터 이도윤