OECD “인서울 진학만으론 계층 상승 어렵다…부모 소득 영향 확대”

‘인서울’ 대학 진학이나 취업 등을 위한 비수도권 청년들의 수도권 이주가 한국의 계층 상승 경로로 작동하는 힘이 약화했다고 경제협력개발기구(OECD)가 진단했다. 과거에는 수도권 이주가 계층 상승의 사다리 역할을 했지만, 이제는 수도권 대학 진학과 이주의 편익이 부모의 소득과 자산에 크게 좌우되면서 사회 이동성이 떨어지고 있다는 것이다.

27일 한국직업능력연구원이 최근 발간한 OECD ‘한국경제보고서 2026’ 제4장 요약 보고서에 따르면 OECD는 양질의 일자리와 고등교육 기관이 수도권에 집중되면서 청년들의 수도권 이동이 계속되고 있지만, 높은 주거비와 생활비 등으로 수도권 이주에 따른 편익은 부모의 경제력에 크게 의존하게 됐다고 분석했다.

OECD는 한국은행과 공동으로 1971~1990년생 1000명과 이들의 부모를 1998년부터 2023년까지 추적 분석했다. 그 결과, 지방에서 수도권으로 이주한 청년들은 그렇지 않은 청년보다 ‘절대소득’ 수준은 높았지만 계층 이동 효과는 점차 약화한 것으로 나타났다. 특히 조사 대상 가운데 젊은 층인 1981~1990년생에서는 수도권 이주에 따른 계층 이동 효과가 더 약한 것으로 분석됐다.

OECD에 따르면 부모의 소득이 높을수록 수도권 이주에 따른 소득 증가 효과도 더 컸다. 서울 등 수도권의 높은 주거비와 생활비를 감당하는 데 부모의 경제력이 중요한 만큼, 부모 소득이 낮을수록 수도권 이주를 통한 경제적 혜택이 제한된다는 것이다.

OECD는 이 같은 분석을 바탕으로 상경이 과거와 달리 누구에게나 열린 번영과 계층 상승의 경로로 작동하지 못하고 있다고 평가했다.

OECD는 수도권 집중의 배경으로 지역 산업이 요구하는 인재와 교육 간의 미스매치를 꼽았다. 수도권에는 양질의 일자리와 고등교육 기회가 집중되는 반면 지역 노동시장의 수요는 중등교육과 직업교육, 고등교육 과정에 충분히 반영되지 못하면서 지역 인재 유출이 지속되고 있다는 것이다.

OECD는 수도권 집중과 지역 쇠퇴, 저출생이 서로를 강화하는 악순환을 끊기 위해서는 지역에서도 양질의 교육과 일자리를 제공할 수 있는 기반을 마련해야 한다고 강조했다.

OECD는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 활용해 교육·훈련과 지역 산업을 연계하고, 지역 거점도시와 거점대학을 중심으로 인재를 양성하는 등 지역별 특성을 반영한 장소 기반 발전 전략을 추진할 것을 제안했다.