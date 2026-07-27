“24발 이상의 총성 울렸다” 시애틀 유명 음식 축제서 총격···2명 사망·5명 부상

미국 시애틀의 한 음식 축제장에서 총격이 발생해 최소 2명이 숨지고 2세 아동을 포함해 5명이 다쳤다.

CNN에 따르면 시애틀 소방당국은 26일(현지시간) 오후 6시쯤 미 워싱턴주 시애틀에 있는 시애틀 센터에서 총격이 발생했다는 신고를 받고 출동했다.

시애틀 센터는 지역 유명 관광지인 스페이스 니들 타워와 시내 최대 규모의 실내 경기장 등을 포함한 복합문화시설이다. 이날은 연례 음식·문화 축제인 ‘바이트 오브 시애틀’이 열리고 있었다. 바이트 오브 시애틀은 1982년 시작된 전통 있는 행사로, 사흘간 평균 35만명의 방문객이 찾는다.

SNS에는 상점가를 걷던 사람들이 총성이 울리자 혼비백산해 달아나는 모습이 담긴 영상이 확산했다. 목격자 2명은 CNN 제휴 매체인 KOMO 방송에 “7~8발의 총성을 들었다”고 말했다. 또 다른 목격자는 “적어도 24발 이상의 총성이 울렸다”고 전했다.

소방당국은 2명이 현장에서 숨지고, 2세 아동을 포함한 5명이 부상했다고 밝혔다. 부상자 가운데 이송을 거부한 여성 1명을 제외한 4명은 병원으로 옮겨졌다. 부상자들은 모두 총상을 입었으며 이 가운데 1명은 위중한 상태인 것으로 알려졌다.

경찰은 용의자 1명을 체포했다. 총격의 원인과 범행 동기는 아직 알려지지 않았다.

케이티 윌슨 시애틀 시장은 성명에서 이번 사건을 “끔찍한 폭력 행위”라고 규정하며 “공동체는 문화와 유대감, 즐거움으로 시작된 모임이 어떻게 총격으로 끝나게 됐는지 이해하려 애쓰고 있다”고 밝혔다. 이어 “무슨 일이 일어났는지 규명하고, 확인되는 사실은 시민들에게 투명하게 공개하겠다”고 덧붙였다.

시애틀센터 등 시내 주요 관광지를 연결하는 ‘시애틀센터 모노레일’은 이날 운행을 일시 중단했다.

밥 퍼거슨 워싱턴 주지사는 주민들에게 사건 현장 인근을 피할 것을 당부했다. 또 시애틀 경찰의 요청에 따라 워싱턴주 경찰특공대가 지원을 위해 현장으로 이동 중이라고 밝혔다.